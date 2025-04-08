數發部推AI交流媒合會 助健康照護產業升級
數發部數產署今天舉辦產業人工智慧（AI）化交流及媒合會，邀醫療機構與AI業者針對實務需求進行交流，會中許多業者展示智慧床墊、智慧復健系統等產品。數發部表示，預計6月、8月、9月與10月還會舉辦4場交流會，協助健康照護產業數位轉型。
數發部數產署今天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「2025年產業AI化交流及媒合會DEMO DAY－健康照護」活動。現場邀請醫療照護機構與AI科技業者代表，針對健康照護產業如何導入AI技術進行深入交流，協助產業優化流程與精準服務。
數產署晚間發布新聞稿，數發部政務次長林宜敬表示，台灣今年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口已占總人口20%，健康照護需求大幅提升，AI創新應用為健康管理、診斷、醫療及照護系統帶來全新可能。目前面臨AI應用大爆發時期，AI產業的發展來自於民間產業自由競爭，政府的責任是打造一個有利AI發展的健康生態系。
林宜敬指出，數發部已啟動算力、資料、人才、行銷、資金5大政策工具，支持AI新創。數發部目前積極和衛福部一起跨部會合作，爭取未來開發更多健康照護的AI應用、讓企業找到好的人才，最終研發出AI解方，由數產署辦理「產業媒合會」搭建交流平台，推動AI在健康照護等關鍵領域的應用，實現「AI產業化、產業AI化」。
數發部數產署副署長陳慧敏表示，交流會中多家業者展示了智慧床墊、智慧復健系統、非接觸式高齡照護系統、智慧電子圍籬、外骨骼機器人等創新AI產品，已在真實照護場域中應用並展現強大潛力。這些AI技術已在生命徵象監測、人體活動偵測、健康追蹤與預防照護等多個環節展現關鍵價值，大幅提升照護品質與效率。
數發部未來將持續辦理更多AI應用媒合活動，今年預計在6月、8月、9月與10月共舉辦4場交流會，聚焦長照與日照機構應用等主題，推動台灣健康照護產業數位轉型。
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