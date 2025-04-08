富采感測技術稱霸穿戴市場 下一步瞄準機器人藍海

光電大廠富采投控（3714）8日表示，其在智慧感測領域的領先布局與未來策略。立基於深厚的光電技術積累，富采提供從晶粒、封裝到模組的完整感測解決方案，不僅已成功打入多家國際級品牌供應鏈，廣泛應用於智慧穿戴、醫療監測及個人健康管理，公司更強調，未來將運用此核心技術優勢，進一步拓展至自動化機器人應用市場。

富采指出，其感測技術在智慧穿戴裝置上已取得顯著成果。尤其在心率與血氧感測方面，透過高亮度LED與高靈敏度光電二極體的組合，不僅提供優異的訊噪比，更較傳統方案降低超過百分之十的功耗，成功在全球主流智慧手錶品牌中拿下逾半市占率，顯著提升終端產品的續航力與使用者體驗。

在其他關鍵應用上，富采同樣展現技術實力。公司正利用短波紅外光等技術，與夥伴合作開發非侵入式的血糖趨勢監測方案，其水分感測技術亦已獲全球前三大真無線藍牙耳機品牌採用，實現精準的入耳偵測，避免不必要的電力浪費。

此外，富采的高精度熱電堆溫度感測技術，其精度可達±0.2℃，應用範圍橫跨符合FDA標準的穿戴裝置、筆記型電腦熱管理，乃至於車用及居家的智慧環控。其環境光感測技術則透過與客戶在智慧門鈴等領域的合作，結合光學與演算法，優化了低光源下的偵測穩定性。

面對歐盟將於今年強制實施的駕駛監控系統規範，富采也已備妥其弱紅曝 Low Red Glow 紅外線LED及VCSEL方案，能在有效監測駕駛狀態的同時，大幅降低對駕駛視線的干擾，提升行車安全。此技術的成熟亦為富采跨足機器人領域奠定基礎。

富采表示，其高靈敏度的光電感測方案，將可顯著提升機器人在複雜環境下的視覺辨識能力，並確保精細動作的穩定性，極具潛力應用於工業、物流倉儲及智能服務等各類機器人。公司未來將持續深化光電整合技術，推出高效能、低功耗的解決方案，推動智慧感測在健康管理與自動化兩大領域的創新發展。