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對等關稅來襲 光學廠：客戶沒有砍單或要求停止出貨

中央社／ 台中8日電

面對美國對等關稅衝擊，光學大廠高層普遍表示，光學鏡頭是產業中、上游，不是首當其衝，目前未獲客戶砍單或停止出貨指令，但確實有客戶洽談要求分攤關稅成本。

美國對全球祭出高關稅，衝擊全球產業，光學族群近兩天股價處於「重災區」，大立光連兩天跌停，股價跌破2000元大關，亞光、先進光、揚明光、佳凌、今國光、中揚光、伯特光等均下挫跌停。

大立光指出，公司產品未直接輸美，關稅對大立光營運無直接影響。

玉晶光表示，對等關稅初期影響不大，因為玉晶光沒有直接出口到美國，都是出口到日本、韓國，目前沒有接獲客戶要求暫停訂單出貨，也沒有來洽談協商共同分擔關稅成本，但長期而言，要觀察會不會波及景氣，影響銷售量能。

受到對等關稅影響，光學廠佳凌董事長劉嘉彬坦言，「所有布局都亂了」，但由於光學產業位於產業中、上游，出貨後還要交付模具廠、組裝廠等，不算首當其衝，佳凌出貨地包括中國、日本、越南，近期日系客戶增加，去年底也有在日本設立研發中心。

佳凌表示，來自美國市場的營收約有2成，車用產品比較多，也包括無人機等新領域的產品，其餘有4到5成是出貨到台灣和中國，越南出貨的占10%，「出貨暫時沒有被客戶叫停，反而是視訊、安控產品有在追貨」。

佳凌指出，短期內出貨都是按照合約，由客戶負責通關報稅，中長期確實會有與客戶談判共同承擔關稅的問題浮現，但目前還沒有觀察到這樣狀況，由於車廠認證期長，要替換供應廠商難度很高。

觀察營收占比，佳凌車用鏡頭營收占比約4成多，消費性產品如視訊與安控3、4成，光通訊和投影、無人機等其他領域約2成。

中揚光總經理許智程表示，美國對全球實施高關稅，中國現在合計最高可能高達104%、台灣32%、泰國36%，目前看起來，美國主要對手仍是中國，還有所有可能洗產地的地方，雖然全球都避無可避，但至少台廠不會直接面對美國，壓力是來自客戶，特別是車用、伺服器、消費電子產品等。

他估算，中揚光與美國市場間接相關的營收比重，約有5、6成，不過由於是「供應鏈恐龍尾巴最後一段」，目前沒有砍單和出貨暫停的問題」，估計客戶就算調整出貨，影響也會到2、3個月後。

他坦言，目前確實已有台灣組裝廠，來洽談與供應鏈關稅承擔的比例，中揚光的原則是針對有毛利的業務，最多協助承擔1成左右的關稅，換言之，對整體毛利的影響大概5、6%。

光學元件與模具廠伯特光切入半導體設備領域，財務長陳永軒表示，出貨美國客戶不多，相關營收占比不到1%，直接影響不那麼大，半導體部分主要在台灣與日本產線，但因為世局不明，雖然金額不至於承受壓力，也會擔心產業擴產需求的量能會下降。

佳凌 美國 關稅

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