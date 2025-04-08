鴻海明天將在日本舉辦投資人會議 說明EV進展與展望

鴻海（2317）8日公告表示，將於9日在日本自行舉辦投資人會議，說明該公司電動車（EV）進展與展望。據悉，鴻海將擘劃該公司電動車策略，希望在贏得與三菱汽車的CDMS協議後，讓外界更加理解其電動車策略，以爭取更多日本汽車製造商包括日產與本田等車廠的青睞。

路透之前報導引述知情人士指出，鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki）預料將發表談話，且將招待日本主要車廠、零件廠，詳細說明鴻海電鍍車事業內容、方針。

消息人士透露，鴻海集團已與三菱汽車達成協議，為三菱生產在澳洲等大洋洲市場販售的電動車，為鴻海集團取得的第一份日本電動車代工合約。消息人士表示，三菱的協議將遵循當地環境規範，這些電動車也會在紐西蘭與台灣販售。

關係人士表示，除了已決定合作的三菱汽車之外，鴻海還摸索和日產汽車、本田等車廠進行合作。鴻海目標透過此次的說明會、進一步開拓日本市場需求。

日經新聞之前也報導，鴻海已向本田提案合作，目標是連同日產汽車、三菱汽車，打造台日四方合作框架，且未來也可能發展成資本合作。

Trendforce分析師Caroline Chen說，相較於鴻海集團之前透過合資公司或採購的合作，這筆有形訂單象徵汽車業認可鴻海集團的製造能力，三菱汽車的品牌聲譽將進一步強化這樁合作案的能見度。