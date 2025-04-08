鴻海明天將在日本舉辦投資人會議 說明EV進展與展望
鴻海（2317）8日公告表示，將於9日在日本自行舉辦投資人會議，說明該公司電動車（EV）進展與展望。據悉，鴻海將擘劃該公司電動車策略，希望在贏得與三菱汽車的CDMS協議後，讓外界更加理解其電動車策略，以爭取更多日本汽車製造商包括日產與本田等車廠的青睞。
路透之前報導引述知情人士指出，鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki）預料將發表談話，且將招待日本主要車廠、零件廠，詳細說明鴻海電鍍車事業內容、方針。
消息人士透露，鴻海集團已與三菱汽車達成協議，為三菱生產在澳洲等大洋洲市場販售的電動車，為鴻海集團取得的第一份日本電動車代工合約。消息人士表示，三菱的協議將遵循當地環境規範，這些電動車也會在紐西蘭與台灣販售。
關係人士表示，除了已決定合作的三菱汽車之外，鴻海還摸索和日產汽車、本田等車廠進行合作。鴻海目標透過此次的說明會、進一步開拓日本市場需求。
日經新聞之前也報導，鴻海已向本田提案合作，目標是連同日產汽車、三菱汽車，打造台日四方合作框架，且未來也可能發展成資本合作。
Trendforce分析師Caroline Chen說，相較於鴻海集團之前透過合資公司或採購的合作，這筆有形訂單象徵汽車業認可鴻海集團的製造能力，三菱汽車的品牌聲譽將進一步強化這樁合作案的能見度。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本開箱！Switch 2搶先開箱試玩 瑪利歐賽車世界全新生存戰、薩爾達畫質大躍進
📢 Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝原因
📢 LINE免費貼圖3款！瑞秋廖「厭世」圖超好用 加碼隱藏版玩具總動員
📢 「吉卜力」AI圖生成指令教學來了 看膩了也能變日漫美少女戰士風格
📢 Switch 2來了大升級！4K畫質、新增語音聊天室、Joy-Con 2還能當滑鼠
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言