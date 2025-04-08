APMIC攜手Twinkle AI 推手機3B繁中模型「Formosa-1」

企業自主AI解決方案領導品牌APMIC 8日宣布與繁體中文語言模型研究社群Twinkle AI攜手合作，正式推出台灣首個可於手機端運行的3B參數繁體中文推理模型「Formosa-1」，雙方並聯手開源高效評測框架「Twinkle Eval」，共同推動台灣AI技術發展與本地化應用。

APMIC透過企業私有化AI解決方案「PrivAI」，支援從1B到500B規模的地端AI模型，滿足不同產業需求，協助企業打造專屬AI大腦，進一步降低AI部署成本並提升運算效能。

Formosa-1由APMIC與Twinkle AI社群研發，在國家高速網路與計算中心（國網中心）研發團隊的技術支持與經驗分享下開發，是台灣首款可於手機端運行的3B參數大型語言模型。該模型透過基於輝達（NVIDIA）NeMo端對端平台的APMIC PrivAI產品模型蒸餾技術進行訓練，以MIT授權方式完全開放模型權重，推動台灣繁體中文開源AI的發展。

為了提升模型推理能力，Formosa-1使用了貼合台灣本地思維鏈（Taiwan Chain of Thought, TCoT）的資料，並搭配NVIDIA NeMo Data Curator加速資料管理服務，確保在法律推理、邏輯思辨與數學推演方面展現卓越表現。語言資料建構方面，Formosa-1的訓練數據涵蓋100B規模的高品質繁體中文Tokens，包含新聞、法律、論文、社會討論等多元文本，以確保AI對繁體中文語境的精準理解與應用。

APMIC與Twinkle AI社群共同開發專為大型推理模型設計的開源評測框架「Twinkle Eval」。該評測工具與NVIDIA NeMo Evaluator評估模型進行深度整合，支援大規模並行測試，確保模型在多領域的穩定性與準確性。Twinkle Eval透過隨機化選項排序來確保測試公平性，避免模型記憶固定選項順序，並引入重複測試機制，透過多次獨立推論來驗證模型的穩定性。該工具內建台灣通識與專業能力混合題庫（TMMLU+）、台灣法律語料測試集（tw-legal-benchmark-v1）及MMLU基準測試集，確保測試範圍的廣度與準確性。透過格式精控與錯誤修復機制，Twinkle Eval能夠有效確保答案格式的統一性，並降低測試錯誤率。

在MMLU（Massive Multitask Language Understanding）語言理解挑戰中，Formosa-1透過Twinkle Eval進行評測，獲得52分的成績，相較於原生Llama-3.2-3B-Instruct提升了6分，展現其在推理能力上的優勢。這項成果證明，透過在地語言技術的強化與精準數據訓練，台灣AI技術已與國際標準接軌，能夠進一步為產業應用提供更高效的解決方案。