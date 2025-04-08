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台揚打入加拿大 Telesat Lightspeed 低軌衛星供應鏈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

衛星通訊廠台揚（2314）8日宣布，打入加拿大Telesat Lightspeed低軌衛星網絡供應鏈，成功量產低軌衛星（LEO）Ka頻段戶外收發器，並開始出貨。

台揚因打入「全額交割」，加上川普關稅政策帶來台股連續兩日重挫，台揚也持續兩格交易日跌停鎖住，今日下跌1.10元，收10.35元，股價自3月14日的30.1元，跌幅達65.6%。

台揚科技執行長吳永欽表示，台揚對此次與Telesat的深度合作深感榮幸，也為台揚在Telesat Lightspeed用戶終端生態系統中扮演的關鍵角色感到自豪。這不僅印證台揚在高性能通訊技術設計與製造上的專業能力，也突顯我們對全球衛星通訊產業趨勢的敏銳洞察。

吳永欽表示，未來台揚將持續投入研發與製造，與Telesat共同推動全球高速衛星通訊的普及與應用。隨著產品認證與交付順利完成，台揚與加拿大 Telesat 將持續深化合作，加速 LEO 衛星通訊網絡的全球部署，共同開啟下一代通訊時代。

台揚宣布，已成功設計、開發並完成首批 LEO（低軌道）Ka 頻段戶外收發器的量產與交付，正式支援加拿大頂尖衛星通訊公司 Telesat（納斯達克與多倫多證券交易所代碼：TSAT）旗下具革命性的 Telesat Lightspeed低軌衛星通訊網絡。

台揚指出，台揚的戶外收發器是Telesat 地面用戶終端（User Terminal, UT）解決方案中的關鍵模組，包含微波升頻發射器（BUC）與降頻接收器（LNB），提供高效能、低延遲的衛星通訊支援，為全球連網品質提供穩定保障。

台揚表示，這款專為LEO衛星應用打造的先進收發器，針對海事應用與企業級通訊需求進行優化設計，能於嚴苛環境中維持高穩定性與可靠度，充分發揮低軌衛星高速、低延遲的技術優勢，加速推動新世代通訊網路的實現。

Telesat Lightspeed系統開發副總裁Aneesh Dalvi表示，台揚的收發器是我們 UT 生態系統中不可或缺的一環，有效協助串接Telesat Lightspeed網路，對此次合作成果感到非常滿意，並期待未來攜手將這項創新解決方案推向全球市場。

台揚表示，本次交付的收發器已通過Telesat的嚴格測試與性能認證，展現台揚在高階射頻模組與衛星通訊設備開發上的領先實力。此次成功量產與交付，不僅是雙方合作的一大里程碑，也代表台灣廠商在全球新興 LEO 衛星網絡建設中的角色日益關鍵。

Telesat Lightspeed是 Telesat打造的企業級低軌衛星網路系統，首階段將由198 顆具光學星際鏈路與先進數據處理能力的衛星組成，目標提供全球範圍內高速、低延遲、靈活可靠的連接服務。該系統亦支援電子與機械導向天線，針對各式用戶需求提供量身定製的連網方案，成為全球新一代通訊的核心推進力量。

低軌衛星 加拿大

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