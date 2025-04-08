銷美占比低 聲寶：川普關稅影響微，營運聚焦台灣

老牌家電廠聲寶（1604）8日公告，強調潛在的美國「川普關稅」政策對公司營運影響不大。

聲寶說明，旗下品牌產品以內銷市場為主，並未外銷美國；即使是代工產品，對美銷售占比亦在10%以下，因此評估衝擊有限，但會持續關注可能的轉單效應。

聲寶此聲明呼應了總裁陳盛沺日前對今年營運的樂觀看法。陳盛沺看好空調、冰箱等主力產品銷量成長，目標將聲寶打造成國民品牌。公司指出，冰箱移至台南廠後產能提升，除自有品牌需求外，也增加代工接單空間。

聲寶表示，儘管電視市場成長有限，但仍維持穩定銷量。公司去年全年營收94.93億元，年增6.8%，顯示本業穩健。加上物流倉儲出租、銀髮宅開發案等多元布局逐步發酵，公司對今年營運具備信心，認為其低度美國市場曝險，使其更能專注於強化內銷市場與拓展新事業版圖。