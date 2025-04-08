快訊

國安基金決定啟動安定市場任務 維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

銷美占比低 聲寶：川普關稅影響微，營運聚焦台灣

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

老牌家電廠聲寶（1604）8日公告，強調潛在的美國「川普關稅」政策對公司營運影響不大。

聲寶說明，旗下品牌產品以內銷市場為主，並未外銷美國；即使是代工產品，對美銷售占比亦在10%以下，因此評估衝擊有限，但會持續關注可能的轉單效應。

聲寶此聲明呼應了總裁陳盛沺日前對今年營運的樂觀看法。陳盛沺看好空調、冰箱等主力產品銷量成長，目標將聲寶打造成國民品牌。公司指出，冰箱移至台南廠後產能提升，除自有品牌需求外，也增加代工接單空間。

聲寶表示，儘管電視市場成長有限，但仍維持穩定銷量。公司去年全年營收94.93億元，年增6.8%，顯示本業穩健。加上物流倉儲出租、銀髮宅開發案等多元布局逐步發酵，公司對今年營運具備信心，認為其低度美國市場曝險，使其更能專注於強化內銷市場與拓展新事業版圖。

冰箱 美國 聲寶

延伸閱讀

川普關稅重創 陸祭反制措施…專家拋3應對原則：爭取主動權

川普課徵32%關稅 顏清標：相信媽祖庇佑會化解一切

川普關稅公式被爆灌水4倍 美企研究所學者：關鍵係數搞錯

川普重稅衝擊…民進黨團杯葛立院 漢子、燕子齊發聲

相關新聞

川普重稅出擊！電子業重啟美製造躲災 「這大廠」最早設廠、最吃香

美國總統川普宣布對台課徵32％「對等關稅」，誓要打造一條「能讓美國再次偉大」的製造供應鏈，而此舉也引發全球股市連日震盪，...

美中科技脫鉤 鄧振中：台美將積極在半導體、AI與資安等領域深化合作

隨著地緣政治、科技競爭情勢日益升溫，台美之間的科技與產業鏈合作正邁向更具戰略性的階段。前行政院政務委員暨經貿談判辦公室總...

一個快照軟體讓客戶猛誇 華碩如何打贏AI伺服器之仗？

「我們唯一不做的就是AI大語言模型」華碩（2357）伺服器負責人朱培蘭受訪指出，華碩去年成立算力顧問服務團隊，透過制訂新...

是德科技行銷副總羅大鈞：AI發展不會因對等關稅而止步

是德科技行銷處副總經理羅大鈞今日出席公司十周年慶暨KAI架構發表會受訪時表示，美國總統川普發動關稅戰後，造成全球經濟動盪...

蘋果掏心仍挨川普懲罰！ 郭明錤提3指標預測半導體關稅發展令人發寒

川普祭出核彈級關稅戰造成全球股災，台股也無法倖免於外。天風國際證券分析師郭明錤在X上發文，…

墨西哥搶製造業回流 資誠：有望成供應鏈重組贏家

隨著全球供應鏈面臨重整，美國總統川普重新掌權後再度強硬推動關稅政策，加劇企業對中國生產基地的風險意識，墨西哥迅速順勢而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。