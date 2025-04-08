中華電擬斥資不超過37.9億元 加碼衛星投資
中華電信公告，將以不超過新台幣37.9億元加碼投資衛星，交易相對人為Astranis Space Technologies，中華電目前在台灣已完成高、中、低多軌群星網路；董事長簡志誠先前表示，「太空領域的通訊，中華電只要一有機會，就會投資」。
中華電信今天公告，董事會通過衛星投資計畫，以不超過1.15億美元，折合新台幣約將以不超過37.9億元，交易相對人為Astranis Space Technologies。中華電補充說明，「本案雙方正洽談中，將於下週對外說明。」
中華電信董事長簡志誠先前表示，中華電信以海纜、光纖及行動通訊、衛星及微波，構成「海地星空」綿密網路，將持續打造互為備援的韌性網，「尤其太空領域的通訊，中華電信只要一有機會，就會投資」。
除了OneWeb獨家合約，中華電也與盧森堡衛星服務商SES簽訂在台獨家契約，加上中華電擁有ST-2高軌道自有衛星，中華電已達成台灣獨家高、中、低多軌群星網路。
簡志誠也曾表示，亞馬遜旗下網路衛星系統古柏（Kuiper）預計明年6月上線並覆蓋台灣，中華電有洽談合作代理，並討論在台灣設置地面站的議題。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本開箱！Switch 2搶先開箱試玩 瑪利歐賽車世界全新生存戰、薩爾達畫質大躍進
📢 Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝原因
📢 LINE免費貼圖3款！瑞秋廖「厭世」圖超好用 加碼隱藏版玩具總動員
📢 「吉卜力」AI圖生成指令教學來了 看膩了也能變日漫美少女戰士風格
📢 Switch 2來了大升級！4K畫質、新增語音聊天室、Joy-Con 2還能當滑鼠
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言