KKcompany打造AI數位分身管理平台 TheKeeper上線

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）宣布AI數位分身管理平台TheKeeper 8日正式上線，提供領先業界的AI數位分身訓練與管理服務。透過一站式管理平台，創作者可以自行上傳聲音、圖片或影像，運用自動化訓練流程，快速產出AI聲音模型或數位分身，最快僅需30秒即可完成。

TheKeeper也同步啟動「聲音徵集計畫」，邀請聲音創作者參與，透過平台建立個人AI聲音模型，同時可將適合的聲音迅速與各種聲音需求場景有效媒合，拓展AI聲音商業化的無限可能。

TheKeeper以訓練、保護、授權與應用為核心，創作者能打造專屬的 AI 數位分身，完整紀錄每一次的使用軌跡，透過安全授權機制拓展數位資產的創新應用，提供從風險防範到價值變現的全方位解決方案。目前TheKeeper平台以邀請制方式進行，搭配AI 生成浮水印技術，為所有音訊檔案內嵌專屬浮水印，有效防止盜版與濫用，並提供可追溯的數位驗證機制，確保創作獲得安全授權與合法使用。包括王偉忠與志祺七七皆已完成AI數位分身的打造，並擁有完整的安全授權機制，在教育領域以及娛樂產業也正積極洽談合作的可能性。

科科科技創新產品中心總經理彭弘達表示，數位分身的應用將遍及影視娛樂、廣告代言以及遠端互動等多種領域。不只在於創造生動的內容，更關鍵的是對創作者的尊重與保護，並開創全新的數位內容生態與商業模式。

TheKeeper計畫從AI數位分身的「聲音」開始，協助具備獨特聲音的人才打造個人化AI聲音模型。即日起至2025年 4 月30日，TheKeeper推出「聲音徵集計劃」，邀請各界優質創作者透過TheKeeper平台上傳並訓練專屬的AI聲音模型。