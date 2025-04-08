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Gemini Live相機與螢幕畫面分享功能 開放部分手機使用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google推動手機AI應用，讓使用者透過手機螢幕或相機鏡頭即時與Gemini針對所見事物展開對話的功能已開放給所有Android裝置上的Gemini Advanced訂閱者使用。 路透
Google推動手機AI應用，讓使用者透過手機螢幕或相機鏡頭即時與Gemini針對所見事物展開對話的功能已開放給所有Android裝置上的Gemini Advanced訂閱者使用。 路透

Google推動手機AI應用，讓使用者透過手機螢幕相機鏡頭即時與Gemini針對所見事物展開對話的功能已開放給所有Android裝置上的Gemini Advanced訂閱者使用。8日宣布從旗下手機Pixel 9系列和三星Galaxy S25裝置上所有的Gemini應用程式使用者開始。

Gemini Live已支援包括繁體中文等超過45種語言，以自然語言透過Gemini Live使用相機或分享螢幕畫面並與手機AI「對話」。例如可以將相機對準凌亂的抽屜、塞滿東西的衣櫃或雜物堆積的層架。詢問Gemini 如何分類物品、最大化利用空間，甚至判斷哪些物品可以捐贈或丟棄，並獲得即時建議和視覺指引

使用者也可透過分享螢幕畫面給Gemini，並由Gemini激發設計、創意寫作甚至手工藝品的靈感。Gemini也可以針對用戶作品提出回饋，可以分析內容，找出需要改進的地方，並提供個人化建議。

去年Google在Google IO大會分享Gemini Live相機對話功能，例如將相機對準問題點，與Gemini交談以找出解決方案，或是分享螢幕畫面，獲得Gemini個人化的購物建議。

手機 相機 螢幕

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