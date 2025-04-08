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鴻海旗下工業富聯 第1季營收與淨利創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）旗下AI伺服器製造商-工業富聯發布2025年第一季度業績快報，預計營業收入達人民幣1,590億到1,610億元，年增34.0%-35.6%；淨利人民幣52億到53億元，年增24.4%-26.8%，均實現高雙位數增長，創公司上市以來同期新高。公告指出，該公司已在中國大陸、美國、墨西哥等全球多地構建完備產能，可結合客戶需求靈活調度，並將持續加大在中國大陸的投資力度。

在具體業務方面，雲計算業務產品結構進一步優化，經營成效穩步提升。2025年第一季度，營業收入年增超過50%。以產品類別來看，AI伺服器、通用伺服器營業收入同比皆超過50%。以客戶類別來看，雲服務商伺服器營業收入同比增長超過60%，品牌客戶伺服器營業收入同比增長超過30%。通訊及移動網路設備方面，結合數位經濟與AI發展趨勢，憑藉前瞻技術和研發實力，積極推進戰略布局，有效實現對客戶的穩健出貨。

當前全球貿易局勢複雜多變，產業格局正經歷深度調整。工業富聯累積多年全球化運營經驗，產能已涵蓋美國、墨西哥、大陸及亞洲其他地區和歐洲等地構建完備產能布局，可根據客戶需求靈活調度產能布局，以應對市場及關稅政策變化，並具備區域化在地生產AI 相關產品的能力。公告也指出，公司也將持續著力推進在深圳、鄭州、杭州、贛州、紹興等地的投資，專注於自動化及高端精密製造領域。

工業富聯表示，未來，公司將繼續聚焦主營業務，持續推動AI+(AI Plus)技術創新和經營提質增效，吸引長期投資資本，合理反映公司投資價值。

AI 伺服器

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