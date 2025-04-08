虹彩光電下周攜手合作夥伴 大秀全彩電子紙應用情境

友達（2409）轉投資的虹彩光電8日宣布，將參與2025 Touch Taiwan智慧顯示展，呼應本屆展會主題「Forward Together」，虹彩光電驚喜預告，屆時會攜手國內外各領域的合作夥伴，共同展示膽固醇液晶全彩電子紙技術橫跨戶外廣告、智慧教育、智慧醫療、智慧零售、智慧交通的多元應用。

多年來，虹彩光電深耕膽固醇液晶全彩電子紙技術，累積超過200項全球專利，建立堅實的技術壁壘，成為膽固醇液晶技術的領導者。隨著顯示技術朝向低能耗、環保與高值化產品演進，相關技術也成為傳統面板轉型的重要突破。

膽固醇液晶全彩電子紙具有1678萬色的顯色能力，其細緻、豐富的呈色表現，提供近似於紙張的閱讀體驗，在取代印刷品方面具有絕對優勢；寬廣的操作溫度範圍使其適用於戶外廣告看板等極端環境，適合長時間靜態顯示；另外，透過光學技術（如太陽能、光學感測器）的融合，讓產品實現更多元的應用願景。

虹彩光電盼推動產業共好，助力傳統面板業轉型

產業研究指出，近年全球LCD面板市場供過於求，價格競爭激烈，台灣傳統面板業者面臨極大挑戰，營運壓力加劇。同時，顯示技術迅速演進，台灣傳統面板業者錯過OLED的崛起，如今面對海外面板業者逐漸轉向AMOLED、QD-OLED的競爭，技術升級壓力與產業轉型需求更加迫切。

膽固醇液晶電子紙技術作為新興的節能顯示技術，正從利基市場切入。未來具有龐大的市場開發潛力，其優勢在於生產製程上可沿用既有的LCD產線即可製造，無需再額外大規模設備投資，大幅降低轉產成本，有助於傳統面板業者的轉型。此外，在全球低碳經濟的趨勢下，全彩電子紙挾其超低功耗的特性，兼具傳統 LCD 真全彩與寬溫的優勢，成為推動減碳的重要顯示技術。根據經濟部2021年統計，若全面將傳統LCD液晶電子看板以電子紙產業看板取代，五年內可減少95%的二氧化碳排放，展現電子紙技術對環境永續的巨大貢獻。

虹彩光電攜手合作夥伴大秀全彩電子紙應用情境，掀起電子紙全彩革命

虹彩光電將參與Touch Taiwan 2025智慧顯示展，與國內外膽固醇液晶全彩電子紙技術合作夥伴一同展出多款創新應用方案。本次展會預計將攜手中榮、宇瞻（8271）、富動、台中港酒店、Kent Displays Inc.（KDI）、CREiST等重要合作夥伴，透過沉浸式情境應用展示，模擬膽固醇液晶全彩電子紙在戶外廣告、智慧教育、智慧醫療、智慧零售、智慧交通等多元場景的應用，讓觀展民眾親身感受膽固醇液晶技術如何改變未來顯示產業，體驗膽固醇液晶全彩電子紙的無限可能。