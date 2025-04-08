Micro LED 領銜 AI 友達集團 Touch Taiwan 大展秀多元解決方案

年度顯示盛宴Touch Taiwan 2025將自4月16至18日於台北南港展覽館登場，奠基領先的顯示技術與解決方案能量，友達（2409）不斷駕馭趨勢、突破極限，率領集團公司與生態圈夥伴，以「極視界．創無限 Beyond Vision．Create the Ultimate」為主題，呼應公司營運核心支柱在顯示科技、智慧移動、垂直場域等三大面向，展出突破顯示技術、尺寸與型態的多項創新產品，並攜手客戶與價值鏈夥伴，帶來智慧顯示生活的落地實績，及跨智慧零售、企業、醫療等場域的多元整合解決方案，驅動更智慧直覺的使用者體驗，開創更高價值與便利相隨的未來視界。

先進顯示尺寸、型態、技術革新演繹 跨域應用AI防窺、綠色節能

在先進顯示的突破上，友達以Micro LED顯示技術領銜，由「顯示科技」、「智慧移動」兩大展區擔綱，再次刷新尺寸、型態與技術的革新演繹，創造於多元生活場景之應用實績。同時，隨著全球數位轉型與環保低碳意識抬頭，面對AI運算訓練需求帶來的大量耗電與隱私權問題，友達亦積極發展節能、防窺等先進顯示技術解決方案升級未來應用價值。

全球最大單一模組無限拼接優化成本效益，最薄螢幕創造獨特的透明化互動 – 今年首度攜手客戶展示市場實績，包含：由友達與品牌客戶研發全球最大(*)單一模組42吋Micro LED顯示器拼接而成的127吋電視，顯示亮度高達1000nits；與三星電子Samsung合作全系列Micro LED電視，採用友達Micro LED背板技術與無邊框設計，發揮無限拼接優勢。友達突破大尺寸模組之良率限制，優化成本效益，以超大型螢幕保有絕佳色彩表現，重新定義顯示體驗，將商業應用與娛樂享受提升至全新層次。

除了視覺衝擊，友達進一步強化顯示互動功能，豐富使用者體驗並提升溝通效率，研發全球最薄(*)首款17.3 吋雙面透明 Micro LED 顯示器，可在同一螢幕之雙邊投射不同資訊，創造獨特的「透明化」互動體驗。應用情境包含：於飛機頭等艙座席隔間打造互動介面，針對使用不同語言的空服員與乘客，可藉由透明螢幕即時翻譯交流，實現溝通無國界的即時效益；此外，亦可拓展至商業廣告、家居裝飾、銷售場館等多樣化場域，兼具傳遞訊息的載具功能，與提升空間展示與情境氛圍的尖端時尚感。

瞄準AI、綠色趨勢，先進防窺、大尺寸節能顯示器助攻數位低碳轉型 – 在綠色科技的創新研發，面對液晶顯示器帶來的高能耗挑戰，FSC色序型顯示器（Field Sequential Color LCD, FSC-LCD）因不需使用彩色濾光片，可提高三倍背光利用率，具備高畫質、低能耗優勢。著力於此，友達研發全球首台(*)大尺寸高解析度節能、廣色域的65吋8K FSC色序型顯示器，採用新型液晶材料，融合超高頻刷新率、主動式RGB LED背光技術和AI優化的色分離演算法，實現低色分離和卓越的色域表現，成功解決過去FSC顯示器影像閃爍、視覺疲勞等問題，相較其他同尺寸顯示器，尺寸愈大愈省電，提升顯示效果同時助力推進數位低碳轉型。

而針對使用大量數據資料庫進行AI模型訓練，以及商業化應用而衍伸的隱私權保護需求，友達打造16吋防窺顯示器，透過人眼無法察覺、相機拍攝時才顯現的隱藏式浮水印技術，並可根據需求自行定義浮水印內容，可一方面確保觀看者瀏覽到清晰畫面，同時又避免不當之畫面截取，防止未經授權的拍攝與資料外流，未來更可結合AI鏡頭，自動偵測周圍人影或鏡頭靠近，即時開啟或關閉浮水印，大幅提升在公共場域使用顯示器的安全性，營造便利可靠的互動環境。

友達智慧座艙駕馭Touch Taiwan 2025 再掀智慧移動體驗風暴

友達攜手集團公司BHTC，成為市場最獨特地位的一級供應商，透過優異的Micro LED顯示技術結合車用運算方案，創造顯示器在座艙內的全新體驗，打造全方位智慧移動解決方案。此次在「智慧移動」展區，將帶來在CES 2025大獲好評的Smart Cockpit 2025及BHTC匠心獨具的車用人機介面、整合控制系統等，再度掀起智慧移動體驗風暴。

集Micro LED優勢大成，Smart Cockpit 2025重塑人機互動體驗 – 友達Smart Cockpit 2025集Micro LED透明、大型化、可撓優勢之大成，攜手BHTC打造未來視界的車用Display HMI解決方案，帶來「幻境全景天幕(Virtual Sky Canopy)」、「XR 互動智慧窗(XR Interactive Window)」、「多變形態中控顯示(Morphing Center Control)」、「隱藏式智駕介面Foldable Cruise Pilot」、「無界透明顯示介面(Horizon Image Glass)」等，貫穿車艙內涵蓋天窗、車側窗、中控台和方向盤等處的精彩Micro LED應用，創造無所不在，以使用者體驗出發，具備AI功能與即時性的顯示互動介面，提供駕乘者直覺式的操控體驗與智慧化的座艙體驗。

直覺、安全、美學獨具，觸控反饋、沉浸顯示器顛覆設計 – BHTC發揮多年HMI設計經驗，帶來Micro LED可折疊觸控顯示器（Haptifold Display），整合中控台與溫度控制功能，前衛簡潔的設計美學提升空間效率與舒適性，主動觸覺反饋亦為駕駛帶來更直覺、安全的使用體驗；HHUD抬頭顯示器則是在單一模塊結合AR-HUD與PHUD功能，達到性能最大化亦富含設計美學，高達5000nits的螢幕亮度在強光下仍清晰可見，提供兼具安全與沉浸式的駕駛體驗。