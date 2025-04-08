一個快照軟體讓客戶猛誇 華碩如何打贏AI伺服器之仗？

「我們唯一不做的就是AI大語言模型」華碩（2357）伺服器負責人朱培蘭受訪指出，華碩去年成立算力顧問服務團隊，透過制訂新商業模式跟布局儲存器（Storage）產品策略，建立與對手差異性，加上全球1300個銷售據點支援及逾5000億元採購力量，以海陸空三路並進方式彎道超車。

華碩業績5年成長5倍目標提前2024年達陣，下一個門檻千億元該如何攻下？華碩全球副總裁暨開放平台事業群共同總經理朱培蘭是伺服器核心人物，2023年在資深全球副總裁許祐嘉力邀下加入，他指出，華碩有研發能量有一定底氣，加入後他建議2件事，1是領華碩布局儲存器（Storage）產品線，2是新增顧問服務業務作為B2B生意前導。

華碩2024年將伺服器部門業務整合，更名基礎設施方案群（ISG），朱培蘭指出，事業群目前有三大業務：1.針對企業與CSP客戶類型的B2B業務，及2.通路渠道業務，3是去年7月新成立客戶顧問服務業務，為想跨入AI算力建置的客戶從伺服器建置、結構網路、散熱系統、供電系統、資料存儲及網路管理軟體，提供一條龍統包服務。

由於生成式AI需求興起，私募基金看好長期趨勢紛紛跨入產業，有意參與各國政府算力中心標案，華碩透過新成立的顧問服務（professional service）團隊，從幫客戶寫標書、計畫書到提供辯答流程顧問，順利在國內外拿下關鍵重要案廠，是2024年業績三位數百分比成長關鍵，台灣市場去年也拿下國網中心、優必達、中信局等客戶。

透過顧問服務做前鋒，拿下標案後跟B2B團隊合作，並獲得通路業務部門情報交換，讓華碩短短時間快速累積豐厚戰績，顧問服務雖營收金額不高，但利潤豐厚。

看準AI趨勢讓儲存器設備需求大增，顧問服務部門也投入儲存器研發，朱培蘭在科技伺服器產業有豐富資歷，他解釋，儲存器並非外界認知只要將伺服器與一堆硬碟整合在機櫃裡就足夠，軟體是重中之重，包括儲存環境網路（SAN）及軟體定義儲存（SDS；虛擬化儲存系統）都由華碩軟體團隊開發建置。

儲存技術有何重要性？朱培蘭舉例，華碩2024年幫國外一家串流影音業者建置資料機房，案件完成後，他問客戶最滿意的是什麼功能？原本他期待客戶會誇讚能同時讓5位員工快速下載龐大影音檔的效果，沒想到，客戶誇獎的是「誤刪取回」，也就是華碩軟體團隊幫客戶寫的Snapshot（快照）軟體功能，讓同仁不小心刪除任何檔案都能設定時間回溯去救回。

「快照」只是核心專案的旁枝功能，並非案主這次建置主要需求，為何客戶卻滿心誇讚它？朱培蘭反問客戶，沒想客戶回答，因為快速抓存影音檔是預期必要功能，就像買牛肉麵本來就預期有牛肉，是應該被期待有的，但誤刪取回是客戶意外使用上「最喜歡」的附加價值。

朱培蘭用這個小故事，反應華碩如何透過差異化服務，爭取全球65%伺服器市場機會。他解釋，若目前全球伺服器市場約100%，則7大美中CSP業者需求就佔據了其中35%，這部分市場由鴻海（2317）跟廣達（2382）等大型ODM供應商滿足，剩餘65%是華碩團隊最積極爭取目標市場。

瞭解如何替客戶建置規劃一條龍資料中心解決方案，針對不同客戶機房環境提供液冷到氣冷解決方案，在台灣就成功拿下正崴（2392）跟優比達合資的優崴算力中心，他透露目前海外遇到對手都不是台灣俗稱的伺服器五哥，他認為華碩跟廣達等ODM廠「大家賽道不一樣，彼此聚焦不同，我們有自己的優勢，一定得做出差異化。」

除伺服器業務兵分三路：B2B、通路、顧問服務，結合華碩本身全球品牌1300個售後服務據點及5000億元以上零組件採購議價能力，兼具CPU、SSD、硬碟及GPU採購量，也成為華碩開發銷售伺服器業務底氣，「這個陣仗就是陸海空都有」朱培蘭說。