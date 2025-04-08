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AI伺服器怎因應關稅野火？業者：鍋已開，牛肉還沒買

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
華碩全球副總裁暨開放平台事業群共同總經理朱培蘭表示，要跟客戶及供應鏈對焦，資訊完備，就能30秒做出決定。記者林伯東／攝影
華碩全球副總裁暨開放平台事業群共同總經理朱培蘭表示，要跟客戶及供應鏈對焦，資訊完備，就能30秒做出決定。記者林伯東／攝影

美國總統川普用對等關稅策略為美國經濟帶來「解放日」，對科技業投下變數，科技供應鏈大受震撼，但根據《經濟日報》調查採訪，伺服器業者目前都正常出貨，未收到客戶交貨變動通知，「馬照跑，舞照跳」，但為後續關稅應變的準備動作則早已起跑。

川普宣布關稅新令4月9日將上路，上週連假，關稅修訂令不斷釋出新資訊，如美國《統一關稅表》（HTSUS）修訂「9903.01.34」施行條文指出若產品中「美國成分」（U.S. content）占進口貨品報關價值的20%以上，可能豁免附加關稅，而週末才釋出定義的「成分」可包含美國設計、IP、零件及軟體等，能否讓AI伺服器輸美關稅鬆綁，成供應鏈關注焦點。

供應鏈主管忙於解讀條文意義，華碩（2357）全球副總裁暨開放平台事業群共同總經理朱培蘭上週末連續假期間也忙著閱讀相關文件，由於反覆琢磨，他竟已能倒背如流。但他受訪坦言，正與客戶努力解讀美國新稅法，但目前訊息太新，還不明朗，但只能確定是，若一旦需要，美國廠隨時能啟動運轉。

川普宣布針對全球主要貿易往來國祭出對等關稅，導致中國、越南、泰國、印度及台灣等地輸美均需繳交更高關稅，伺服器供應鏈以美國為重要業務市場，伺服器產能遍布上述產地，對科技供應鏈而言帶來新變數。

另一家伺服器ODM廠高階主管指出，目前4月9日後的訂單，客戶仍沒有通知供貨變更，至於輸美關稅被加徵32%，是誰負擔？該主管透露短期由客戶買單，因為ODM交貨模式是貨物一旦出廠就是客戶資產，後續報關關稅高或低是客戶負責，但長期研判客戶勢必會跟ODM廠協商成本分攤。

華碩與ODM伺服器廠商定位稍有不同，不以七大CSP雲端服務業者為主，而是以經營通路自有品牌及B2B客戶為主，加上提供資料中心解決方案設計服務能力，而非單純伺服器機櫃設計製造，基於業務特性特殊，伺服器產品線也是華碩目前少數自行建立自有產能的事業體。

華碩2年前就著手與供應伙伴合資設立美國廠，位於南加州，2024年底已經完成試產，2025年首季隨時能為量產就緒。「現在要在美國煮牛肉麵，工廠、鍋具、電力都有了，配方跟人手也有了，唯一是牛肉還沒買。」朱培蘭舉開牛肉麵店為例，現在美國廠已經試做過幾輪產品試產，如果客戶確定要美國製造，就會開始生產。

但前述所稱美國成分20%能否讓AI伺服器豁免關稅衝擊，朱培蘭則無法評論，他指出「現在資訊都太新！」 該如何因應，不僅華碩必須研究掌握關稅規範，也需理解客戶如何解讀，雙方必須有共識，並掌握相關上游零件供應鏈能如何供貨及供貨細節（如價格），換言之，資訊現階段還不夠齊全，若一旦訊息明朗，華碩有自信很快能做出決策。

在美國關稅衝擊外，CSP業者今年AI採購支出也傳雜音，微軟頻傳縮減自建資料中心手筆，朱培蘭表示，CSP大廠的今年伺服器資本支出預算並無減少，意味AI伺服器投資沒有縮減，至於是否提高租用外部算力中心，他認為解讀可以很多元，由於建置一座資料中心要兩三年時間，故若亟需算力，這些大廠租用現成伙伴的算力相當合理可行，故對於AI算力需求景氣，應該多思考背後因素並以總預算是否縮減作為觀察指標。

華碩全球副總裁暨開放平台事業群共同總經理朱培蘭上週末熟讀美國關稅相關執行細則文件，但坦言資訊並不明朗。記者林伯東／攝影
華碩全球副總裁暨開放平台事業群共同總經理朱培蘭上週末熟讀美國關稅相關執行細則文件，但坦言資訊並不明朗。記者林伯東／攝影

伺服器 美國經濟 關稅

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