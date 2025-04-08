電腦展大咖再+1 恩智浦半導體執行副總裁520登台開講

外貿協會8日宣布，將邀請全球車用處理與網路領域大廠恩智浦半導體（NXP）執行副總裁Jens Hinrichsen來台參加2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），並以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題，親自登台發表精彩演說，而活動將於5月20日下午3點，於南港展覽館2館7樓舉行，歡迎大家踴躍參與。

身為全球汽車與工業物聯網市場領導廠商，恩智浦半導體持續針對汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施市場，提供創新解決方案。秉持「共生、共好、共創（Brighter Together）」企業理念，恩智浦致力創造領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發系統解決方案，讓互聯世界變得更美好、更安全、更有保障。

Jens Hinrichsen是恩智浦半導體執行副總裁暨模擬與汽車嵌入式系統事業總經理。在此職位上，Jens負責領導面向汽車市場的全系統產品。在本次Jens演講主題將深入探索AI的這一重要轉變「從雲端AI到邊緣分散式智慧的真正自主未來」並為現實世界的不可預測性做好準備。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1,400家廠商共襄盛舉，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，此次外貿協會也邀請了半導體設計廠聯發科（2454）執行長蔡力行、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、鴻海（2317）董事長劉揚偉等大咖現身開講，吸引市場目光關注，也歡迎有大家上網登記參觀。