美國對等關稅影響 群光：很多美系客戶暫停拉貨

美國宣布對各國課徵對等關稅，掀起全球經濟動盪。由於關稅變化大，電腦鍵盤龍頭廠群光今天表示，現在很多美系客戶都先暫停拉貨，由庫存支應銷售需求，並積極尋求對策。

群光是全球電腦鍵盤龍頭，也是網路攝影機、筆記型電腦相機模組大廠，主要客戶包括微軟、惠普、戴爾、宏碁、華碩等。

群光主管今天表示，美國總統川普宣布加徵對等關稅，幅度遠高於外界預期，確實為市場投下大變數。目前大家都在等，在各國與美國完成協商降低對等關稅前，現在市場充滿不確定性，很多美系客戶都暫停拉貨，先由庫存支應銷售需求。

群光評估，由於公司產品大多為零組件，主要交貨給ODM代工廠，並未直接受到關稅影響，僅有部分影像整機產品直接輸美，群光將密切關注關稅加徵的後續影響，並保持彈性，配合客戶需求。

群光今天公布3月營收新台幣84.73億元，年減0.4%，月增16%，包括鍵盤、影像、電源等3大產品事業，營收皆為較2月呈現雙位數成長；整體第1季營收232.81億元，年增2%，為歷年同期第3高。

群光去年每股純益12.43元，續創歷史新高，董事會日前已通過每股擬配發現金股息10元，在股價下修拉高現金殖利率下，今天股價打開跌停，終場收在141.5元，下跌9.5元或6.29%。