快訊

曝限空令成效！金管會信心喊話「已止跌」：放空減86%、8家公司執行庫藏股

掃拖機器人「聰明伸手臂」！石頭科技新品Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

美國對等關稅影響 群光：很多美系客戶暫停拉貨

中央社／ 台北8日電

美國宣布對各國課徵對等關稅，掀起全球經濟動盪。由於關稅變化大，電腦鍵盤龍頭廠群光今天表示，現在很多美系客戶都先暫停拉貨，由庫存支應銷售需求，並積極尋求對策。

群光是全球電腦鍵盤龍頭，也是網路攝影機、筆記型電腦相機模組大廠，主要客戶包括微軟、惠普、戴爾、宏碁、華碩等。

群光主管今天表示，美國總統川普宣布加徵對等關稅，幅度遠高於外界預期，確實為市場投下大變數。目前大家都在等，在各國與美國完成協商降低對等關稅前，現在市場充滿不確定性，很多美系客戶都暫停拉貨，先由庫存支應銷售需求。

群光評估，由於公司產品大多為零組件，主要交貨給ODM代工廠，並未直接受到關稅影響，僅有部分影像整機產品直接輸美，群光將密切關注關稅加徵的後續影響，並保持彈性，配合客戶需求。

群光今天公布3月營收新台幣84.73億元，年減0.4%，月增16%，包括鍵盤、影像、電源等3大產品事業，營收皆為較2月呈現雙位數成長；整體第1季營收232.81億元，年增2%，為歷年同期第3高。

群光去年每股純益12.43元，續創歷史新高，董事會日前已通過每股擬配發現金股息10元，在股價下修拉高現金殖利率下，今天股價打開跌停，終場收在141.5元，下跌9.5元或6.29%。

群光 關稅

延伸閱讀

人民是頭家新竹台北宣講 民進黨聚焦對等關稅

川普關稅重拳 呂秀蓮提「五點建議」：蔡英文赴美談判

川普關稅衝擊！中部8縣市首長急視訊 7聲明「避免犧牲弱勢產業」

川普關稅牌難招架 產業急評估赴美設廠可能性

相關新聞

川普重稅出擊！電子業重啟美製造躲災 「這大廠」最早設廠、最吃香

美國總統川普宣布對台課徵32％「對等關稅」，誓要打造一條「能讓美國再次偉大」的製造供應鏈，而此舉也引發全球股市連日震盪，...

蘋果掏心仍挨川普懲罰！ 郭明錤提3指標預測半導體關稅發展令人發寒

川普祭出核彈級關稅戰造成全球股災，台股也無法倖免於外。天風國際證券分析師郭明錤在X上發文，…

美中科技脫鉤 鄧振中：台美將積極在半導體、AI與資安等領域深化合作

隨著地緣政治、科技競爭情勢日益升溫，台美之間的科技與產業鏈合作正邁向更具戰略性的階段。前行政院政務委員暨經貿談判辦公室總...

一個快照軟體讓客戶猛誇 華碩如何打贏AI伺服器之仗？

「我們唯一不做的就是AI大語言模型」華碩（2357）伺服器負責人朱培蘭受訪指出，華碩去年成立算力顧問服務團隊，透過制訂新...

是德科技行銷副總羅大鈞：AI發展不會因對等關稅而止步

是德科技行銷處副總經理羅大鈞今日出席公司十周年慶暨KAI架構發表會受訪時表示，美國總統川普發動關稅戰後，造成全球經濟動盪...

墨西哥搶製造業回流 資誠：有望成供應鏈重組贏家

隨著全球供應鏈面臨重整，美國總統川普重新掌權後再度強硬推動關稅政策，加劇企業對中國生產基地的風險意識，墨西哥迅速順勢而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。