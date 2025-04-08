工研院攜手產業以數位科技助攻深度節能 建構永續新戰略

全球能源轉型進入關鍵期，不少國家將提升能源效率與潔淨技術研發，視為未來重要發展策略。在經濟部指導下，工研院８日舉辦第四屆「ITRI NET ZERO DAY打造能源效率新勢力」論壇暨特展，邀請跨領域產業專家，共同探討如何以數位科技打造完善能源效率解決方案，並接軌國際趨勢攜手產業建構氫氨產業鏈。本次活動匯集全臺27家公協會共襄盛舉，同時邀請國內重要企業-中華電信（2412）、中鋼（2002）、台肥（1722）、研華（2395）、復盛、寶成（9904）、遠東新世紀（1402）等分享提升能源效率經驗，藉此助力產業提升能源效率，共同邁向永續發展的新戰略。

經濟部次長何晉滄表示，國際上已把提升能源效率視為有效的減碳手段，前年舉辦的聯合國氣候峰會(COP28），將能源效率提升具體目標列為每年4%，但臺灣的表現比全球目標更佳。近年經濟部積極推動產業能源轉型、節能措施及製程改善，過去5年能源效率年均改善率達到5.4%。此外，亦推動「深度節能推動計畫」，藉由導入能源技術服務業（ESCO）商業模式，並修正產業創新條例，提供企業購置節能減碳設備投資抵減，以加速企業設備汰舊換新。工研院擁有非常強的創新研發能量，每年邀請專家學者、企業界領袖，藉由舉辦論壇及特展，分享產業經驗及展示最新的科技應用技術，發表淨零減碳的標竿案例，引領產業界往更創新的方向前進。

環境部次長施文真表示，面對氣候變遷挑戰，總統賴清德已宣示2032、2035年的減碳新目標相較於2005年，分別是減碳量百分之32加減2、以及2035年減量百分之38加減2。環境部謝謝國發會支持設立綠色成長基金以資金挹注投資，預計第三季就可讓相關新創企業申請投資。此外，環境部已跟全臺灣28所大學合作開設綠領人才培訓班，鼓勵剛出社會的學子或勞工參加，為產業孕才。今天非常感謝工研院以節能或負碳排的技術幫助產業提升能效，是為氣候變遷提供解方的最佳典範案例。

國發會副主委高仙桂表示，隨著氣候變遷風險不斷上升，減碳與產業轉型已成為各國及企業面臨的重要課題，政府跨部會合作推動20項旗艦計畫，以及在臺南設置「沙崙綠能科技示範場域」，並預計至2030年政府預算將投入超過新台幣1兆元。此外，針對全國碳排比超過50%的製造業，政府也將從能源轉換、製程創新與循環經濟三大策略著手，降低碳排並強化產業競爭力。科技是臺灣產業轉型的最大優勢，感謝工研院與產業積極投入，期盼透過科技賦能打造臺灣未來綠色競爭力。

工研院院長劉文雄表示，國際能源署（IEA）把能源效率視為是為邁向淨零的「首要能源」，它可同時降低能源消耗、碳排放與成本，帶來經濟、能源與環境的三贏效益。各國將提高能源效率視為重要政策發展目標，臺灣作為全球供應鏈重要一環，必須透過能源效率提升、再生能源應用與低碳技術創新，掌握產業轉型契機。本次論壇以「打造能源效率新勢力」為主題，聚焦數位科技如何提升能源使用效率，並展出許多關鍵技術。追求永續環境、與大自然和諧共存，是我們共同努力的目標；而提升能源效率，則是邁向這條道路上不可或缺的核心價值，相信透過產官學研合作下，臺灣不僅能在全球減碳趨勢中占有一席之地，更能以科技實力，引領亞洲甚至全球的綠色轉型。

此外，針對近來美國新的關稅措施挑戰，工研院作為國家級技術研發機構，將從三策略全力支持產業發展，包括第一，工研院將發揮關鍵技術開發者的角色，發掘利基市場、鏈結技術移轉，加速產業升級與轉型等；第二，在全球布局上，必須加速建立「立足臺灣、佈局全球」的全方位策略，工研院將擔任橋梁，積極促成臺灣企業與美國等國夥伴的合作，掌握國際市場契機。第三，面對高關稅所帶來的挑戰，現正是產業轉型關鍵期，應拋開傳統紅海競爭思維，積極尋求創新與「藍海」機會。像是「H型鋼構雷射銲接技術」，是工研院與台灣光罩共同開發的全球首創技術，透過AI控制雷射能量，不僅突破傳統銲接瓶頸，將產能提升五倍、碳排放降低80%，更已通過國家CNS標準並導入量產，也榮獲2025愛迪生獎，這正是我們技術力轉化為產業競爭力的最佳寫照。

活動現場展出逾30項創新技術與服務，涵蓋氫氨、AI人工智慧及循環再生等應用。如「沙崙氫應用示範驗證平台」整合氫氨產輸儲用的關鍵技術，目前已有20多家廠商導入使用，是臺灣氫氨發展重要驗證基地；「地熱智慧產測系統」能精準掌握地熱井產能資訊，幫助開發商優化地熱發電效能，降低投入成本，目前已用於台東縣的金崙與延平地熱案場；「冷能需量反應管理系統」是透過AI演算法優化商場冷櫃的冷卻強度，已幫助家樂福、統一（1216）超商與全家便利商店節省一成電費；「AI低碳無機聚合混凝土」結合先進AI運算與材料技術，較傳統水泥大幅降低90%的碳排放；「循環包材與資源管理平台」則運用IoT追蹤管理與AI決策調度，並與多家大型電商及連鎖超商合作，成功降低超過15%的包材流通碳排放量；「全球首創H型鋼構雷射銲接技術」採用創新低碳智慧雷射銲接方式，能達到近80%的節能效果，目前已技轉給台灣光罩；「瀝青刨除料轉化為高品質再生資源技術」能夠有效分離刨除料中瀝青與砂石，使廢料變為資源，適用於建設、道路工程，目前已用於聯岳砂石等業者。

此次論壇從五大主題邀請各界對談，首場「帶動綠色新經濟 – 數位科技助攻深度節能」，邀請業者分享如何透過智慧科技加速落實深度節能；第二場「創新能效新工法 – 高效節能新解方」，邀請軟硬廠商業者探討提升能效的新工法；第三場「打造節能新戰略—加速落實節能行為與創造商機」，分享如何透過改變行為，達成節能效果並創造商機；第四場「開啟綠能新時代 – 低碳氫氨供應與應用契機」，探討解鎖氫氨的應用趨勢與前景；第五場「驅動綠色新未來 – 循環再生新商機」，邀請企業分享如何創建產業綠色低碳新未來。