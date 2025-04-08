快訊

曝限空令成效！金管會信心喊話「已止跌」：放空減86%、8家公司執行庫藏股

掃拖機器人「聰明伸手臂」！石頭科技新品Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

是德科技行銷副總羅大鈞：AI發展不會因對等關稅而止步

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
是德科技今日舉辦全新KAI架構發布記者會，由行銷處副總經理羅大鈞（右）與資深區域經理王欽洲共同出席。記者簡永祥／攝影
是德科技今日舉辦全新KAI架構發布記者會，由行銷處副總經理羅大鈞（右）與資深區域經理王欽洲共同出席。記者簡永祥／攝影

是德科技行銷處副總經理羅大鈞今日出席公司十周年慶暨KAI架構發表會受訪時表示，美國總統川普發動關稅戰後，造成全球經濟動盪已不可免，但各產業會造成多大傷害，因變數還未拍板，仍能論斷，是德科技是美國公司，仍需持續密切關注後續對等關稅調整。但他強調，AI發展不會因對等關稅而止步。

羅大鈞表示，是德科技看到客戶對AI發展需求愈來愈大，尤其很多AI開發商，在開發AI工具，須針對網路、連結、運算及功耗四大領域，做出最優化的解決方案，因此在開發前期，必須借助是德科技的量測解決方案，達到這方面的要求，這也是是德科技推出KAI（Keysight Artificial Intelligence）的主要關鍵。

是德科技在AI伺服器扮演極重要角色，舉今年輝達（NVIDIA）GTC大會，執行長黃仁勳宣布推出輝達即將推出Spectrum-X、Quantum-X這兩款網路交換器後，手中還刻意拿著一條黃色連接線，這條傳輸速率達1.6T的光纖傳輸線，即輝達重要合作廠商安費諾（APH）所生產，而安費諾所生產的高速傳輸線，就必須經過是德科技的量測系統測試，才能順利交貨給輝達。

羅大鈞表示，是德科技的KAI架構，是一個端到端解決方案組合，旨在透過模擬真實工作負載來驗證AI叢集元件，以協助客戶擴展資料中心的AI處理能力。是德科技針對KAI架構也推出三款全新產品：KAI資料中心建構工具、互連與網路效能測試儀和DCA-M取樣示波器。這些新產品將大幅加速AI網路設計和部署，並支援1.6T元件的特性分析和測試，確保AI資料中心網路運作穩定，且達到效能最佳化。

羅大鈞並進一步指出這三款新產品可應對AI產業的挑戰，並為客戶提供三項優勢，包括加速設計：為最頂尖的高速數位設計除錯，並滿足或超越最新的PCIe、DDR和CXL標準；加速開發：驗證元件層級的相符性，包括高速互連、電纜和晶片組；同時在系統層級驗證工作負載效能；加快部署和營運：透過端到端模擬驗證和調整整個資料中心的系統層級效能，並在正式部署前找出系統效能瓶頸，降低工作負載失敗的風險。

AI 輝達

延伸閱讀

關稅戰延燒！昔大選挺川普今跳腳 富豪重話批評計算公式「鬼扯」

川普關稅核心是台灣？外媒：重塑秩序代價 勝過大陸犯台摧毀一切

川普關稅衝擊！中部8縣市首長急視訊 7聲明「避免犧牲弱勢產業」

川普關稅牌難招架 產業急評估赴美設廠可能性

相關新聞

川普重稅出擊！電子業重啟美製造躲災 「這大廠」最早設廠、最吃香

美國總統川普宣布對台課徵32％「對等關稅」，誓要打造一條「能讓美國再次偉大」的製造供應鏈，而此舉也引發全球股市連日震盪，...

蘋果掏心仍挨川普懲罰！ 郭明錤提3指標預測半導體關稅發展令人發寒

川普祭出核彈級關稅戰造成全球股災，台股也無法倖免於外。天風國際證券分析師郭明錤在X上發文，…

美中科技脫鉤 鄧振中：台美將積極在半導體、AI與資安等領域深化合作

隨著地緣政治、科技競爭情勢日益升溫，台美之間的科技與產業鏈合作正邁向更具戰略性的階段。前行政院政務委員暨經貿談判辦公室總...

一個快照軟體讓客戶猛誇 華碩如何打贏AI伺服器之仗？

「我們唯一不做的就是AI大語言模型」華碩（2357）伺服器負責人朱培蘭受訪指出，華碩去年成立算力顧問服務團隊，透過制訂新...

是德科技行銷副總羅大鈞：AI發展不會因對等關稅而止步

是德科技行銷處副總經理羅大鈞今日出席公司十周年慶暨KAI架構發表會受訪時表示，美國總統川普發動關稅戰後，造成全球經濟動盪...

墨西哥搶製造業回流 資誠：有望成供應鏈重組贏家

隨著全球供應鏈面臨重整，美國總統川普重新掌權後再度強硬推動關稅政策，加劇企業對中國生產基地的風險意識，墨西哥迅速順勢而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。