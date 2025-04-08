是德科技行銷副總羅大鈞：AI發展不會因對等關稅而止步

是德科技行銷處副總經理羅大鈞今日出席公司十周年慶暨KAI架構發表會受訪時表示，美國總統川普發動關稅戰後，造成全球經濟動盪已不可免，但各產業會造成多大傷害，因變數還未拍板，仍能論斷，是德科技是美國公司，仍需持續密切關注後續對等關稅調整。但他強調，AI發展不會因對等關稅而止步。

羅大鈞表示，是德科技看到客戶對AI發展需求愈來愈大，尤其很多AI開發商，在開發AI工具，須針對網路、連結、運算及功耗四大領域，做出最優化的解決方案，因此在開發前期，必須借助是德科技的量測解決方案，達到這方面的要求，這也是是德科技推出KAI（Keysight Artificial Intelligence）的主要關鍵。

是德科技在AI伺服器扮演極重要角色，舉今年輝達（NVIDIA）GTC大會，執行長黃仁勳宣布推出輝達即將推出Spectrum-X、Quantum-X這兩款網路交換器後，手中還刻意拿著一條黃色連接線，這條傳輸速率達1.6T的光纖傳輸線，即輝達重要合作廠商安費諾（APH）所生產，而安費諾所生產的高速傳輸線，就必須經過是德科技的量測系統測試，才能順利交貨給輝達。

羅大鈞表示，是德科技的KAI架構，是一個端到端解決方案組合，旨在透過模擬真實工作負載來驗證AI叢集元件，以協助客戶擴展資料中心的AI處理能力。是德科技針對KAI架構也推出三款全新產品：KAI資料中心建構工具、互連與網路效能測試儀和DCA-M取樣示波器。這些新產品將大幅加速AI網路設計和部署，並支援1.6T元件的特性分析和測試，確保AI資料中心網路運作穩定，且達到效能最佳化。

羅大鈞並進一步指出這三款新產品可應對AI產業的挑戰，並為客戶提供三項優勢，包括加速設計：為最頂尖的高速數位設計除錯，並滿足或超越最新的PCIe、DDR和CXL標準；加速開發：驗證元件層級的相符性，包括高速互連、電纜和晶片組；同時在系統層級驗證工作負載效能；加快部署和營運：透過端到端模擬驗證和調整整個資料中心的系統層級效能，並在正式部署前找出系統效能瓶頸，降低工作負載失敗的風險。