鴻海攜手30家供應商低碳轉型 兩年內減碳1.5萬噸
全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）近年參與CA100+ 及RE100等氣候行動，並承諾2050年淨零排放。除自身減碳外，同時積極引領產業鏈共同減碳，在經濟部產業發展署「鴻海低碳供應鏈轉型推動計畫」中，協助7家鴻海Tier-1供應鏈夥伴節能減碳，並帶動23家Tier-2供應商導入數位管理平台及碳盤查工具。
鴻海在2023年9月首次於新北土城總部舉辦「供應商低碳啟動大會」，宣告推動綠色永續之路的決心，在兩年執行期間，組建專家團隊，走訪供應商現場，進行節能減碳項目交流，提供節能診斷，並設定目標定期追蹤。
推動計畫自2023年4月起跑，預期目標兩年減碳10,000噸CO2e，在鴻海與供應鏈夥伴深度合作下，透過廠務減碳、製程優化等25件減碳專案推動，至2025年3月，總減碳量遠遠超過原先設定目標，達到15,000噸CO2e，相當於75座大安森林公園一年的二氧化碳吸存量。
鴻海科技集團洪榮聰環保長表示，「為持續推動鴻海在『永續經營=EPS+ESG』的理念，透過『以大帶小』模式，我們扮演領頭羊的角色，結合30家志同道合的供應鏈夥伴，經過兩年的合作，創造出比原訂減碳目標多出50%的成果；同時，鴻海未來也將透過綠能基金，提供供應鏈獲取綠電的管道。我們希望持續落實低碳供應鏈合作模式，更推廣至鴻海全球供應鏈，促進產業轉型和升級。」
而為提升公司內部及供應鏈整體環保與減碳意識，透過經濟部產業發展署合作，鴻海總共辦理10場對內及對外的培訓課程，包含碳定價、ISO系列課程、歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）、綠電及綠能基金等主題；同時為促進供應鏈交流，在「分享、合作、共榮」的理念下，將好的成果Best Practice擴大到供應鏈中，鴻海特別舉辦3場供應商減碳成果大會，除鴻海分享自身淨零減碳經驗外，也特別邀請推動減碳專案有成的供應鏈夥伴分享執行成果。
近期鴻海在土城總部虎躍廠現場及線上舉行分享交流會，匯集參與計畫的30家供應商，由鴻海先進行總結及分享計畫整體成果，並邀請樺康分享與鴻海總務團隊合作的虎躍總部空調節能改善專案。此專案透過智能監測系統及能管整合平台建置，每年可節能11%，節省約新台幣 230 萬元電費。藉由案例分享，建議供應鏈可依其廠區設備、空調系統運作狀況及廠區營運需求，導入合適之改善方案，以達節能減碳目標。最後，也呼應計畫以大帶小的概念，由集團策投單位分享鴻海綠能投資佈局經驗，以及透過綠能基金，提供供應鏈獲取綠電的管道。
本次「鴻海低碳供應鏈轉型推動計畫」是作為供應鏈減碳推動的試點計劃，未來鴻海將持續推動低碳轉型至全球供應鏈，同時也將與社團法人台灣淨零排放協會簽署合作備忘錄，透過合作資源共享，促進低碳經濟轉型、推動永續經營及技術創新，共同助力產業升級與供應鏈低碳管理。
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