川普重稅出擊！電子業重啟美製造躲災 「這大廠」最早設廠、最吃香
美國總統川普宣布對台課徵32％「對等關稅」，誓要打造一條「能讓美國再次偉大」的製造供應鏈，而此舉也引發全球股市連日震盪，其中又以電子製造業者受災最為嚴重，大廠之間也重新開始考慮赴美設廠的可能性，而台鏈代工廠之中，最早赴美設廠的業者為代工大廠英業達（2356），集團在1995年就已前進美國德州設廠，並在德州首府奧斯汀以及休斯頓落腳，因此若大廠們最終決定將生產陣地搬回美國，佈局最久的英業達則有望因此受惠。
事實上，英業達早在1995年時，就已為了配合當時最大的客戶康柏電腦（Compaq），砸重金前往德州休士頓進行設廠，而當時該地區也直接成為英業達一大主力生產據點，雖然後來康柏被惠普（HP）合併，並於2006年拍板將產線轉移至墨西哥華雷斯城來生產，不過英業達德州的產線目前不僅仍然還在運作，廠內也仍留有上百人的團隊，因此無論最終川普的關稅重拳最終如何演變，英業達也因較完善的全球佈局，而留有餘力隨時應變。
英業達近年持續積極的擴展全球佈局，並在海外各國都已建立多個廠區，其中包括上海浦東廠、四川重慶廠、美國德州廠、墨西哥Juarez廠、捷克Brno廠等，除了代工本業以外，還提供客戶從「研發、設計、生產、到配送及技術支援」等服務，致力於打造全方位的產品設計及解決方案服務，同時涵蓋各種電子製造代工等服務，可說是一應俱全。而總經理蔡枝安近日也直言，英業達伺服器在墨西哥有工廠，若要移到美國，以落腳德州最有可能，因為就在墨西哥旁邊，生產線移過去也比較快。
美國總統川普決議啟動新一輪「對等關稅」政策，並瞄準數十個國家和地區實施重稅，對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%、24%的對等關稅。而面對川普這波關稅重拳，墨西哥則作為世界上「暫時」唯二沒新關稅國家，暫時逃過一劫，整體造成的影響也較少，而英業達旗下「伺服器產能」，除了生產主力桃科廠之外，大約有35%是交由墨西哥廠區來負責，因此團隊受到的影響在台鏈代工廠中，整體災情也算是比較輕微。
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