是德科技推出KAI架構 助力資料中心擴展AI處理能力

是德科技（Keysight）宣布推出KAI架構，這是一個端到端解決方案組合，旨在透過模擬真實工作負載來驗證AI叢集元件，以協助客戶擴展資料中心的AI處理能力。同時，是德科技也推出三款全新產品：KAI資料中心建構工具、互連與網路效能測試儀和DCA-M取樣示波器。這些新產品將大幅加速AI網路設計和部署，並支援1.6T元件的特性分析和測試，確保AI資料中心網路運作穩定，且達到效能最佳化。

擴展AI資料中心需要在設計和建置過程中進行全面測試——每個晶片、電纜、互連、交換器、伺服器和圖形處理器（GPU）都需要在元件和系統層級進行驗證。全堆疊的工作負載模擬與實體層測試相輔相成，能揭示單獨測試元件時無法發現的洞察。透過這些測試，客戶可以更快地釋出AI的峰值效能、擴充產能，並最大化對AI叢集數十億美元投資的回報。

KAI架構可協助AI供應商、半導體製造商和網路設備製造商加速設計，為最頂尖的高速數位設計除錯，並滿足或超越最新的PCIe、DDR和CXL標準，並可加速開發，驗證元件層級的相符性，包括高速互連、電纜和晶片組；同時在系統層級驗證工作負載效能，最後可加快部署和營運，透過端到端模擬驗證和調整整個資料中心的系統層級效能，並在正式部署前找出系統效能瓶頸，降低工作負載失敗的風險。

是德科技指出，AI（KAI）資料中心建構工具，AI營運商會使用各種平行處理策略（亦稱為模型分區），以加速AI模型訓練。當模型分區與AI叢集的拓撲和配置相符時，能進一步提升訓練效能。KAI資料中心建構工具的工作負載模擬功能，可將大型語言模型（LLM）和其他AI模型訓練工作負載，整合至AI基礎設施元件（如網路、主機與加速器）的設計和驗證流程中。此解決方案實現了硬體設計、協定、架構和AI訓練演算法之間更緊密的協同效應，從而提升系統效能。