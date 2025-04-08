擴大衛星布局 中華電信將斥資37億元投資同步軌道衛星
中華電信（2412）宣布，將以不超過37.94億元，投資衛星，中華電信公告指出，將向Astranis Space Technologies合作同步軌道衛星。
中華電信公告表示，董事會通過衛星投資計畫，將投資同步軌道衛星，交易金額不超過美金1.15億元（折合台幣約37.94億元），交易相對人為Astranis Space Technologies。
中華電信董事長簡志誠日前預告，今年將擴大海纜加油衛星投資，未來將持續以海纜、光纖及行動通訊、輔以衛星及微波，構成「海、地、星、空」的綿密網路，持續打造互為備援的網路韌性，讓台灣具備亞太資訊彙集中心的優勢地位，吸引更多國際業者進駐台灣，並深化AI賦能及協創服務的能量，滿足客戶多元的需求。
今年3月底，中華電信宣布斥資逾46億元，攜手南韓、日本、美國等地電信同業擴大海纜投資，興建全新海底電纜系統「E2A」，預計2028年下半年啟用，是公司布局AI、強化網路韌性，提升台灣在亞太海纜匯集中心地位的重要投資。
現在中華電信更加碼投資衛星，擴大整個衛星布局。
中華電信近年加速衛星布局，與新加坡電信合作ST-2高軌道自主衛星，同時也打造ST-X接續衛星。
此外，中華電信拿下OneWeb低軌衛星在台獨家代理權，也與盧森堡衛星服務商SES合作，提供中軌道（MEO）衛星通訊，完成高中低軌的多軌衛星通訊布局。
中華電信指出，持續擴大國際海纜投資、擴大衛星代理業務，已經與OneWeb、SES合作，並與亞馬遜旗下Kuiper洽談明年登台，強化國際衛星網路。
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