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蘋果掏心仍挨川普懲罰！ 郭明錤提3指標預測半導體關稅發展令人發寒

聯合新聞網／ 綜合報導
圖左為蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）、右為美國總統川普。 路透
圖左為蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）、右為美國總統川普。 路透

川普祭出核彈級關稅戰造成全球股災，台股也無法倖免於外。天風國際證券分析師郭明錤在X上發文，對川普政府接下來的半導體關稅政策保守看待，他同時示警，「需留意半導體股票的風險提升」。

郭明錤指出，川普政府認為關稅可促使製造業回流美國，而半導體又是製造業回流政策的最關鍵項目，由此不難看出川普課徵半導體關稅的態度。

「Apple是一個很好的對照案例」，郭明錤表示，Apple冒著得罪中國政府的風險，從川普首個任期就開始積極將供應鏈從中國撤出，之前Apple還宣布在美國投資5,000億美元，結果還是無法豁免於關稅，Apple做了這麼多，理論上至少不該被一視同仁的接受懲罰。

郭明錤從Apple的例子用3大點來推論川普政府接下來對半導體關稅的態度，他也認為，「在美國生產手機，目前仍不是Apple的選項」。

1.非美國的半導體企業，過去數年的去中化努力，有沒有大於Apple？

2.非美國的半導體企業，在美國的投資，有沒有大於Apple？

3.Apple是美國公司。非美國的半導體企業，與美國政府的關係，有沒有勝過Apple？

郭明錤指出，企業只要回答完上述這3點，即可自行判斷川普政府接下來對半導體關稅政策的態度，這個檢視邏輯可適用於絕大部分產業。

貼文底下不少網友們紛紛留言，「他這樣就是要否定一切全球協作之下的產物」、「股市就是在反應這件事」、「去中化之外還有就是要討好印度政府，非印度製造的手機要40%關稅，這個也非常難吞下去」、「那要揪團搬家了」、「可能是蘋果對美投資內容不是製造業，不合川普胃口」。

此外，研究機構Counterpoint Research分析師團隊昨天也發布川普關稅戰對半導體業影響報告，預期對產業影響可能延後一季、約在下半年開始浮現。

川普 蘋果 關稅

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