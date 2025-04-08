半導體廠例行調薪將啟動 台積電4月開獎、聯電5月

半導體廠商步入例行調薪月份，晶圓代工龍頭台積電（2330）歷年都在4月，聯電（2303）則預訂約在5月，兩家公司將陸續開獎。

半導體廠商歷年都有按照員工績效等調薪計畫，台積電曾於2021年結構性調薪當時固定薪酬調高20%、2022年為5%至10%，2023年則是在5%以內，2024年的例行性調薪與往年相當，約3％至5％。個人調薪幅度則依據個人績效、年資、職等條件而定。今年則尚未公布例行調薪幅度。

聯電方面歷年在5月例行調薪，對於外界關注今年調薪幅度，聯電8日重申，調薪參考公司獲利及同業競爭而定。

聯電2024年人資單位曾透露，該年度調幅約在3~5%，與同業調幅相近。