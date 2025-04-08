快訊

謝宜容涉貪起訴！今「全部認罪」開庭哭花臉 100萬交保加戴電子腳鐐

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」

半導體廠例行調薪將啟動 台積電4月開獎、聯電5月

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體廠商步入例行調薪月份，晶圓代工龍頭台積電（2330）歷年都在4月，聯電（2303）則預訂約在5月，兩家公司將陸續開獎。

半導體廠商歷年都有按照員工績效等調薪計畫，台積電曾於2021年結構性調薪當時固定薪酬調高20%、2022年為5%至10%，2023年則是在5%以內，2024年的例行性調薪與往年相當，約3％至5％。個人調薪幅度則依據個人績效、年資、職等條件而定。今年則尚未公布例行調薪幅度。

聯電方面歷年在5月例行調薪，對於外界關注今年調薪幅度，聯電8日重申，調薪參考公司獲利及同業競爭而定。

聯電2024年人資單位曾透露，該年度調幅約在3~5%，與同業調幅相近。

台積電 聯電

延伸閱讀

竹科工地挖土機拉倒電桿 壓死台積電女包商 司機判緩刑

台積電、蘋果和Stellantis等承諾的近2兆美元投資 恐被川普關稅重傷

台股今續跌 謝金河：台積電若跌破800元也許是機會

台積電開盤跌破800元買盤逢低撿 跌幅快速收斂

相關新聞

川普重稅出擊！電子業重啟美製造躲災 「這大廠」最早設廠、最吃香

美國總統川普宣布對台課徵32％「對等關稅」，誓要打造一條「能讓美國再次偉大」的製造供應鏈，而此舉也引發全球股市連日震盪，...

蘋果掏心仍挨川普懲罰！ 郭明錤提3指標預測半導體關稅發展令人發寒

川普祭出核彈級關稅戰造成全球股災，台股也無法倖免於外。天風國際證券分析師郭明錤在X上發文，…

是德科技行銷副總羅大鈞：AI發展不會因對等關稅而止步

是德科技行銷處副總經理羅大鈞今日出席公司十周年慶暨KAI架構發表會受訪時表示，美國總統川普發動關稅戰後，造成全球經濟動盪...

墨西哥搶製造業回流 資誠：有望成供應鏈重組贏家

隨著全球供應鏈面臨重整，美國總統川普重新掌權後再度強硬推動關稅政策，加劇企業對中國生產基地的風險意識，墨西哥迅速順勢而...

樺晟未申報2024年第4季財報 遭罰違約金1萬元

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，樺晟電子股份有限公司（3202）未於規定時限前公告申報2024年第4季財...

影／開槽炭精美市占率7成 台松：傳產「毛三到四」失競爭力

針對美國川普政府的高關稅政策將上路，基隆市長謝國樑今天上午邀集基隆業者座談，了解產業的心聲。台松科技產品用來切割鋼鐵的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。