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快速產出AI聲音模型 數位分身管理平台TheKeeper上線

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
KKCompany旗下AI數位分身管理平台TheKeeper上線。圖／KKCompany提供
KKCompany旗下AI數位分身管理平台TheKeeper上線。圖／KKCompany提供

科科科技（KKCompany Technologies）AI數位分身管理平台TheKeeper今日上線，透過一站式管理平台，創作者可以自行上傳聲音、圖片或影像，運用自動化訓練流程，快速產出AI聲音模型或數位分身，最快僅需30秒即可完成。此外，TheKeeper 也同步啟動「聲音徵集計畫」，將邀請聲音創作者參與，透過平台建立個人AI聲音模型，同時可將適合的聲音迅速與各種聲音需求場景有效媒合，進一步拓展AI聲音商業化的無限可能。

TheKeeper 以訓練、保護、授權與應用為核心，讓創作者不僅能打造專屬的AI數位分身，更能完整記錄每一次的使用軌跡，透過安全授權機制拓展數位資產的創新應用，提供從風險防範到價值變現的全方位解決方案。

目前，TheKeeper平台以邀請制方式進行，搭配AI生成浮水印技術，為所有音訊檔案內嵌專屬浮水印，有效防止盜版與濫用，並提供可追溯的數位驗證機制，確保創作獲得安全授權與合法使用。日前包括王偉忠與志祺七七皆已完成AI數位分身的打造，並擁有完整的安全授權機制，在教育領域以及娛樂產業也正積極洽談合作的可能性。

科科科技創新產品中心總經理彭弘達表示，「隨著 AI 技術的快速演進，數位分身的應用將遍及影視娛樂、廣告代言以及遠端互動等多種領域。我們相信數位分身的價值，不只在於創造生動的內容，更關鍵的是對創作者的尊重與保護。TheKeeper的推出，解決市場對於盜用風險的疑慮，也為聲音與影像創作者提供多元的數位分身應用場景，開創全新的數位內容生態與商業模式。」

TheKeeper計畫從AI數位分身的「聲音」開始，協助具備獨特聲音的人才打造個人化AI聲音模型。

即日起至4月30日止，TheKeeper 推出「聲音徵集計劃」，邀請各界優質創作者透過TheKeeper平台上傳並訓練專屬的AI聲音模型，包含配音員、廣播主持人、歌手 、Podcast 創作者或受過聲音訓練的表演者等。

參與者需根據指定情境錄製約1小時的語音素材，內容涵蓋日常對話、廣告語調與情感變化等多種風格，TheKeeper 將運用自建 AI 技術進行聲音模型訓練，參與者不僅可以親自測試，還能回饋使用體驗與應用想法，打造屬於自己的AI聲音模型。此外，參與者將可獲得 TheKeeper 一年免費服務，並可優先享有未來的合作機會，與TheKeeper共同探索 AI 聲音商業化的無限可能。

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