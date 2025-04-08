智原營收／第1季季增151% 法人看好全年營運展望

智原（3035）3月營收月增22.7%、年增312.1%，第1季營收季增151.8%，符合公司原先預期；法人機構表示，受惠先進封裝業務正式進入量產階段，若扣除先進封裝是否帶料影響，毛利率可達45%以上，未來業績由先進製程及先進封裝兩大引擎帶動，將帶動今年營運向上。

分析師指出，智原第1季營收主要受惠於先進封裝業務進入量產，NRE營收也會增加，但IP營收則會衰退個位數，預估先進封裝業務正式進入量產階段，包括2.5D CoWoS用interposer銷售、HBM2e備貨，以及代客戶執行CoWoS封測業務等多項營收挹注。毛利率因先進封裝毛利低、且帶料影響，全季毛利率將下滑，若扣除先進封裝影響，毛利率可達45%以上，預估單季每股獲利（EPS）1.9元。

智原2024年AI營收貢獻大約占7~9%，2025年應該會呈現數倍成長，成為第一大應用。2025年AI較大的營收貢獻來自新的AI NRE及MP業務，MP業務包含2.5D封裝及其他邏輯部分，預計今年會進入量產，因此預計今年AI業務營收占比很有可能會達到20~30%。

智原今年營運樂觀，預期營收年增大於40%，創歷史新高。從各產品組合的成長動能來看，MP營收的增長幅度預期最高，其次是NRE，最後是IP，預估全年EPS為5.9元。

智原先前無先進製程，因此需轉型與英特爾、三星合作，中間雖有陣痛期，但未來成長將由先進製程及先進封裝兩大引擎帶動，帶動今年業績向上。