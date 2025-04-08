華碩前進米蘭設計周 新品登場
華碩（2357）「Design You Can Feel」特展於4月8日至13日米蘭設計周期間展出，以材質、工藝及人工智慧（AI）為題，闡述華碩產品背後的設計思維；並發表最新ASUS Zenbook Signature Edition系列。展覽中特邀實驗性設計工作室Studio INI創辦人Nassia Inglessis打造大型互動裝置「Willful Wonder」，從ASUS Zenbook創新、輕量化設計和高科技陶瓷鋁合金（Ceraluminum）材質等特點汲取靈感，打造出一座動態的仿生雕塑。此裝置可測量訪客觸摸引起的電導率變化，建立一個訪客與裝置真實互動的AI模型，體現華碩對創新、尖端科技、材質工藝和精心設計的承諾。
透過「設計思維：創意緣起」及「自然奇觀的禮讚：高科技陶瓷鋁合金」兩大主題展區，訪客將深入華碩「以人為本」的設計核心，感受美學與功能的無縫融合。從採用革命性材質精心打造的超輕量設計，展現精湛工藝，到配合各種工作流程的多功能裝置，甚至是對新感官體驗的探索，華碩於展覽中彰顯對卓越品質和使用者導向創新的承諾，形塑未來科技生活。
華碩指出，訪客同時可於展覽中體驗Zenbook、ProArt、ASUS Vivobook及ROG系列AI筆電，其中Zenbook A14 （UX3407）/ Zenbook S14（UX5406）/ Zenbook S16（UX5606 / UM5606）亦採用高科技陶瓷鋁合金製成，陶瓷般溫潤觸感，輕量耐用。
華碩設計中心協理魏玄武表示：「我們堅信感官體驗的能量，可以打造出更具意義與價值的設計。我們努力不懈的目標，在於淬煉出讓使用者感受到更好用，無負擔，充滿幸福感的創新產品。」
展覽發表的全新ASUS Zenbook Signature Edition系列筆電，即是對創新、永續性和地球恆久之美的致意。以冰島火山、土耳其棉花堡、約旦瓦地倫及馬爾地夫瓦度島的獨特自然地景為靈感，打造曜石黑、棉花堡白、大地摩卡和璀璨水藍等四款獨特飾面，飾面採用華碩高科技陶瓷鋁合金（Ceraluminum）製成，不但融合鋁金屬的強度和陶瓷的耐用度，更加輕盈且耐用，並兼具環保與永續。四款Signature Edition筆電不僅是顏色不同，為反映大自然的獨特之美，每台筆電的花紋不盡相同。此外，從筆電、外袋到包裝，每個環節的設計都將環保意識納入考量，考量永續未來而設計，以達成100%可回收且對環境負責。
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