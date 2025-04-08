對等關稅風暴 台松科技：傳產毛利率低憂失競爭力

美國宣布對台灣課徵32%對等關稅，台松科技股份有限公司總經理王德鼎今天指出，一旦美國實施關稅政策，傳統產業是「毛三到四」（指毛利率約3%至4%），憂心公司會失去競爭力。

台松科技位於基隆市六堵科技園區，王德鼎今天受訪表示，公司其中一項產品為「開槽炭精棒」，用來切割鋼鐵、修橋、造船等用途，在美國市占率達70%至80%，而這項產品占公司營業額超過一半，「開槽炭精棒」過去輸出至美國不需關稅，一旦美國課徵32%對等關稅，公司將受到很大影響。

王德鼎表示，美國提高關稅後，相對會對公司的競爭力造成很大影響，但他認為，美國在地消費者恐怕會受到最大影響，因為廠商會反映在價格上，將提高的成本轉嫁給美國的消費者。

王德鼎說，美國政府擔心中國大陸洗產地，但一開始可能沒想到會影響這麼大，美國一旦實施對等關稅，端看是否能將提高的成本轉嫁給消費者，消費者若不買單，會有許多國家受到影響，憂心公司也會失去競爭力。

王德鼎說，公司的競爭對手主要來自中國大陸，中國大陸也面臨相同問題，希望政府能積極與美國政府進一步溝通，希望在美國對等關稅實施上路前，雙方能達成協議，盡量將傷害降到最低。

王德鼎指出，台積電3月宣布對美國至少增加投資1000億美元，感覺台灣的底牌很早就給了美國，希望政府能進一步與美國談判，用其他方式取代，例如，向美國購買更多產品，或提出貿易交換條件，讓美國回復之前關稅。

王德鼎說，經溝通後，目前沒有廠商要求公司吸收關稅，也沒有收到廠商要求退貨，因為傳統產業真的是「毛三到四」，不可能要一個「毛三到四」的公司承擔如此高的關稅。