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墨西哥搶製造業回流 資誠：有望成供應鏈重組贏家

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
專家認為，墨西哥的產業政策如何落地以及能否成功建立本土產業鏈，仍需進一步的觀察。（紅星新聞）
專家認為，墨西哥的產業政策如何落地以及能否成功建立本土產業鏈，仍需進一步的觀察。（紅星新聞）

隨著全球供應鏈面臨重整，美國總統川普重新掌權後再度強硬推動關稅政策，加劇企業對中國生產基地的風險意識，墨西哥迅速順勢而為，祭出一系列產業政策搶進全球製造版圖。專家認為，若墨西哥能成功落實政策內容，未來在全球供應鏈重組潮中，有機會成為最大受益者，並進一步鞏固在美墨加貿易協定中的關鍵地位。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）設定明確目標，計畫在2030年前將墨西哥從全球第十二大經濟體推進至前十名，每年吸引1,000億美元外資，聚焦高附加價值製造業、能源轉型與科技研發等核心領域，企圖建立完整本土供應鏈、降低對亞洲（特別是中國）的進口依賴。

稅制誘因也是本次政策的重點之一，針對包括半導體、電動車與航太在內的戰略產業，墨西哥提供高達91%的固定資產加速折舊比率，大幅降低企業稅負；同時，企業只要進行員工訓練與研發投資，也可享有額外25%的費用抵減，鼓勵企業深耕技術、強化人力資本。

行政效率方面，墨西哥政府推出「IMMEX 4.0」計畫，整合跨部會流程，導入單一窗口機制，力拚將投資申請審核時間縮短一半；也與央行與銀行協會合作設立中小企業基金，提供3.5%低利貸款，協助中小企業取得資金，促進整體產業升級。

基礎建設方面也同步加碼，墨西哥政府規劃2025至2030年間投入360億美元，用於提升電力供應，目標是擴增至29,074兆瓦的總發電量，並將再生能源比重拉高至38%，為製造業發展提供更穩定的綠電支撐。

半導體方面，墨西哥計畫建立IC設計中心，並投入100億美元強化封測能量，2030年前建構完整產業鏈，減少10%的半導體進口依賴，同時讓本地產值倍增。

資誠北美與墨西哥商務服務會計師蔡怡歆分析，儘管墨西哥政策方向明確，執行力仍是關鍵挑戰，先進製造業涉及高技術門檻，墨西哥需加快人才培育與基礎能力建設，且面對川普政府未來可能再加重的貿易保護措施，也將考驗墨西哥如何靈活應對外部壓力。

蔡怡歆指出，從政策內容來看，墨西哥正積極跳脫傳統低成本製造角色，轉向高端製造與科技導向發展，若政策能成功落實，不僅有望吸引製造業回流，也可能在供應鏈重組的全球競賽中，站上舞台中央。

半導體 墨西哥 製造業

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