樺晟未申報2024年第4季財報 遭罰違約金1萬元

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，樺晟電子股份有限公司（3202）未於規定時限前公告申報2024年第4季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師查核報告及財務報告附註揭露，暨關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書等相關事項，爰依資訊申報作業辦法之規定，對該公司處以違約金新台幣1萬元。

樺晟之前因未依規定期限公告申報2024年度財務報告，自4月7日起已停止有價證券在證券商營業處所買賣。若六個月內未能補交財報，將面臨終止上櫃危機。