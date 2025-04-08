合勤集團前進臺灣資安大會 共築全球資安防線

合勤集團（3704）將前進與CYBERSEC 2025台灣資安大會，以「資安特勤，偕同出擊」為主題，結合集團旗下兆勤科技、黑貓資訊及勤晁科技，聯合展出涵蓋雲地共融、資安維運及跨域資安防護的最佳解決方案，展現台灣自主研發資安實力，助力全球中小企業、政府機構、科技製造業及工控場域建立完整防禦體系。

CYBERSEC 2025台灣資安大會將於4月15日至17日舉行，合勤集團將積極搶進，秀資安技術，每日舉辦攤位小學堂資安新知講座，解析AI防護、端點聯防等實務技巧外，現場還設有「資安特勤」互動遊戲、打卡贈禮等精彩活動。

此外，合勤集團的資安專家將於大會期間帶來四大精彩議程，深入剖析最新資安趨勢與實務應用。

合勤投控資安長游政卿表示，近期層出不窮的資安攻擊事件，都一再凸顯企業預先部署資安防禦的重要性。合勤集團在資安領域深耕多年，以台灣自主研發能量，推出橫跨硬體、軟體與服務的完整資安解決方案，幫助全球超過一百萬家客戶建立全方位防禦。

游政卿表示，合勤集團是台灣第一家簽署美國政府Secure by Design承諾的上市公司，並且是全球唯一取得CVE編號管理者（CNA）最高等級雙重Provider的網通品牌不僅提升了合勤集團的競爭力，建立國際信賴，也成為將台灣資安能量輸出國際的關鍵優勢，進一步鞏固我們在全球市場的領導地位。

兆勤科技是提供結合資安、AI和雲端網管的商用網路解決方案領先品牌，近年聚焦於Nebula智慧雲端網管與資安解決方案，提供「雲地共融偕同防禦」的整合服務。藉由Nebula單一平台集中管理企業的網路與資安設備，橫跨雲地無縫同步防禦策略，將管理化繁為簡，同時減少資安破口。

面對日益複雜的資安攻擊，兆勤指出，透過全球威脅情資聯防機制，以AI判定未知威脅，並提供完整的資安防火牆硬體產品選擇，包含最新推出的USG FLEX H系列次世代防火牆，滿足中小企業多元的防禦及布建需求。

此外，由合勤集團資安團隊獨立成立的黑貓資訊，看準許多中小企業、政府機構及科技製造業因資源受限，面臨資安人員短缺、員工資安意識不足等挑戰。為解決這些痛點，黑貓資訊指出，提供一站式資安顧問及託管服務，協助企業透過資安外掛，從曝險分析、部署防禦、即時監控到攻擊應變，全面提升資安防禦能力，確保營運效率並降低風險。

黑貓資訊將展出內容包含智慧XDR防護方案、通過國際標準認證的資通產品安全檢測及專業滲透測試與漏洞管理服務等，提供一站式管理與風險評估解決方案。

勤晁科技則專注提供特（軍）規等級的跨域網路及密碼資安解決方案，結合後量子密碼（PQC）技術與單向閘道防禦機制，確保病毒威脅進不來、機敏資料出不去、加密訊息解不開，有效防止數據竄改與非法存取。適用於機敏單位、關鍵基礎設施、工控場域及金融領域，透過可視化監控系統即時掌握網路態勢，快速應對潛在威脅並降低跨域攻擊風險。