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Gemini Live互動功能擴大適用範圍 支援三星手機

中央社／ 台北8日電

Google今天宣布，旗下人工智慧（AI）助理Gemini的Gemini Live多模態功能擴大適用範圍，會從先開放給Google Pixel 9系列和Samsung Galaxy S25裝置上所有的Gemini應用程式使用者開始，讓更多人能透過相機螢幕畫面即時與Gemini互動。

Gemini Live功能支援包括繁體中文等超過45種語言，讓用戶能以自然、流暢的方式與Gemini交談。

Google在官方部落格發文說明，今年3月Google推出讓使用者透過手機螢幕或相機鏡頭，即時與Gemini針對所見事物展開對話的功能，目前已開放給所有Android裝置上的Gemini Advanced訂閱者使用，今天宣布將這項功能推廣給更多人。

舉例來說，可以用相機對準想整理的抽屜或衣櫃，詢問Gemini如何分類物品、最大化利用空間，判斷哪些物品可以捐贈或丟棄，在整理的同時獲得即時建議和視覺指引。

透過Gemini Live的相機輸入功能，可以即時向Gemini展示看到的情況，例如椅子發出雜音、唱片播放器有點問題，並在處理問題時快速獲得建議。只需將相機對準問題點，與Gemini交談，即可找出解決方案。

Google 相機 螢幕

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