影／開槽炭精美市占率7成 台松：傳產「毛三到四」失競爭力

針對美國川普政府的高關稅政策將上路，基隆市長謝國樑今天上午邀集基隆業者座談，了解產業的心聲。台松科技產品用來切割鋼鐵的「開槽炭精」占公司營業額一半以上，在美國市占率七到八成，總經理王德鼎表示，傳統產業的毛利率僅「毛三到四」，不可能去負擔這麼大的稅差，憂心在美國恐將失去競爭力。

位基隆市六堵工業區的台松科技股份有限公司總經理王德鼎表示，產品開槽炭精占公司營業額一半以上，在美國市占率七到八成，用來切割鋼鐵修橋、造船等的產品，關稅的問題將造成嚴重衝擊及影響，競爭者很大一部分來自大陸地區，但也有關稅問題。

王德鼎說，川普政府陸續提出關稅的政策後，業者都很緊張，希望政府單位積極為台灣的廠商和美國政府進一步溝通，達成一定的協議，在新關稅上路之前讓傷害減到最低。

王德鼎認為，高關稅後業者在當地的競爭力會受到很大的影響，但美國在地的消費者也會受到影響，因為業者會把價格轉嫁到美國的消費者，美國的支持者也會產生一些疑問。

王德鼎表示，台積電已去美國投資一千億，底牌都已攤開給對方，他建議台灣政府要進一步跟美國政府談判，看是否購買更多美國的產品，或者更多貿易交換的條件，讓美國把關稅回復到之前的模式。

王德鼎說，如果高關稅真的實施下去，恐將失去競爭力，影響會非常大，也擔心未來會出現「洗產地」的情況。

王德鼎表示，做傳統產業的業者真的是俗稱的「毛三到四」（毛利率3%到4%），不可能叫「毛三到四」的人去負擔這麼大的稅差。