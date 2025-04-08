快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

聽新聞
0:00 / 0:00

影／開槽炭精美市占率7成 台松：傳產「毛三到四」失競爭力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台松科技產品用來切割鋼鐵的「開槽炭精」占公司營業額一半以上，在美國市占率七到八成，總經理王德鼎表示，傳統產業的毛利率僅「毛三到四」，不可能去負擔這麼大的稅差，憂心在美國恐將失去競爭力。記者游明煌／攝影
台松科技產品用來切割鋼鐵的「開槽炭精」占公司營業額一半以上，在美國市占率七到八成，總經理王德鼎表示，傳統產業的毛利率僅「毛三到四」，不可能去負擔這麼大的稅差，憂心在美國恐將失去競爭力。記者游明煌／攝影

針對美國川普政府的高關稅政策將上路，基隆市長謝國樑今天上午邀集基隆業者座談，了解產業的心聲。台松科技產品用來切割鋼鐵的「開槽炭精」占公司營業額一半以上，在美國市占率七到八成，總經理王德鼎表示，傳統產業的毛利率僅「毛三到四」，不可能去負擔這麼大的稅差，憂心在美國恐將失去競爭力。

位基隆市六堵工業區的台松科技股份有限公司總經理王德鼎表示，產品開槽炭精占公司營業額一半以上，在美國市占率七到八成，用來切割鋼鐵修橋、造船等的產品，關稅的問題將造成嚴重衝擊及影響，競爭者很大一部分來自大陸地區，但也有關稅問題。

王德鼎說，川普政府陸續提出關稅的政策後，業者都很緊張，希望政府單位積極為台灣的廠商和美國政府進一步溝通，達成一定的協議，在新關稅上路之前讓傷害減到最低。

王德鼎認為，高關稅後業者在當地的競爭力會受到很大的影響，但美國在地的消費者也會受到影響，因為業者會把價格轉嫁到美國的消費者，美國的支持者也會產生一些疑問。

王德鼎表示，台積電已去美國投資一千億，底牌都已攤開給對方，他建議台灣政府要進一步跟美國政府談判，看是否購買更多美國的產品，或者更多貿易交換的條件，讓美國把關稅回復到之前的模式。

王德鼎說，如果高關稅真的實施下去，恐將失去競爭力，影響會非常大，也擔心未來會出現「洗產地」的情況。

王德鼎表示，做傳統產業的業者真的是俗稱的「毛三到四」（毛利率3%到4%），不可能叫「毛三到四」的人去負擔這麼大的稅差。

傳統產業 美國 關稅

延伸閱讀

關稅風暴 工業區廠商聯合總會：政府可謀定而後動

新北議員江怡臻回擊綠營：關稅戰地方首長因應不是「瞎」 是對產業負責任

川普高關稅 謝國樑：有業者受劇烈影響 北北基桃市長最快後天會商

美對等關稅衝擊 謝國樑：基隆3大面向協助在地產業因應

相關新聞

墨西哥搶製造業回流 資誠：有望成供應鏈重組贏家

隨著全球供應鏈面臨重整，美國前總統川普重新掌權後再度強硬推動關稅政策，加劇企業對中國生產基地的風險意識，墨西哥迅速順勢而...

樺晟未申報2024年第4季財報 遭罰違約金1萬元

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，樺晟電子股份有限公司（3202）未於規定時限前公告申報2024年第4季財...

影／開槽炭精美市占率7成 台松：傳產「毛三到四」失競爭力

針對美國川普政府的高關稅政策將上路，基隆市長謝國樑今天上午邀集基隆業者座談，了解產業的心聲。台松科技產品用來切割鋼鐵的「...

COMPUTEX 2025發表主題：恩智浦半導 體邊緣人工智慧：創造自主未來

外貿協會8日宣布邀請恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題，在COMP...

川普對等關稅 研華：已分散市場及製造 目前未受影響

研華（2395）公司資深協理林美真8日表示，美國總統川普宣布實施對等關稅，給企業的啟示是要分散市場。

穎崴3月營收月減二成 首季仍創單季新高

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴公告3月自結營收，單月合併營收達7.22億元，較上月減少20.44%，較去年同期增加8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。