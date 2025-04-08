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COMPUTEX 2025發表主題：恩智浦半導 體邊緣人工智慧：創造自主未來

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen。外貿協會
恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen。外貿協會

外貿協會8日宣布邀請恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題，在COMPUTEX 2025發表主題演講，該場次將於5月20日下午3點（UTC+8）於南港展覽館2館7樓舉行，歡迎業者踴躍參與。

身為全球汽車與工業物聯網市場領導廠商，恩智浦半導體持續針對汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施市場，提供創新解決方案。秉持「共生、共好、共創（Brighter Together）」企業理念，恩智浦致力創造領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發系統解決方案，讓互聯世界變得更美好、更安全、更有保障。

Jens Hinrichsen是恩智浦半導體執行副總裁暨模擬與汽車嵌入式系統事業總經理。在此職位上，Jens負責領導面向汽車市場的全系統產品。在本次Jens演講主題將深入探索AI的這一重要轉變從雲端AI到邊緣分散式智慧的真正自主未來並為現實世界的不可預測性做好準備。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1,400家廠商，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。

AI 半導體 恩智浦

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