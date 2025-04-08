川普對等關稅 研華：已分散市場及製造 目前未受影響

研華（2395）公司資深協理林美真8日表示，美國總統川普宣布實施對等關稅，給企業的啟示是要分散市場。

林美真說明，研華41年來已經將市場分散全球，在27國有據點。美國市場約占研華30%幾比重，也在美國、日本及歐洲有工廠製造中心及服務中心，目前業務並未受這波對等關稅影響。