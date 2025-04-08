快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

川普對等關稅 研華：已分散市場及製造 目前未受影響

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
研華公司資深協理林美真。記者李珣瑛/攝影
研華公司資深協理林美真。記者李珣瑛/攝影

研華（2395）公司資深協理林美真8日表示，美國總統川普宣布實施對等關稅，給企業的啟示是要分散市場。

林美真說明，研華41年來已經將市場分散全球，在27國有據點。美國市場約占研華30%幾比重，也在美國、日本及歐洲有工廠製造中心及服務中心，目前業務並未受這波對等關稅影響。

研華 美國 關稅

延伸閱讀

美參議員：川普延後TikTok大限75天可能違法

MLB／大谷無緣完全打擊嘆「我應該出棒」 意外川普那麼高

78歲川普本週將進行年度體檢 自稱感覺好得不得了

00725B資產保護利器…川普大刀揮來才能降傷害！投等債配息王年化配息率達6.85％

相關新聞

墨西哥搶製造業回流 資誠：有望成供應鏈重組贏家

隨著全球供應鏈面臨重整，美國前總統川普重新掌權後再度強硬推動關稅政策，加劇企業對中國生產基地的風險意識，墨西哥迅速順勢而...

樺晟未申報2024年第4季財報 遭罰違約金1萬元

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，樺晟電子股份有限公司（3202）未於規定時限前公告申報2024年第4季財...

影／開槽炭精美市占率7成 台松：傳產「毛三到四」失競爭力

針對美國川普政府的高關稅政策將上路，基隆市長謝國樑今天上午邀集基隆業者座談，了解產業的心聲。台松科技產品用來切割鋼鐵的「...

COMPUTEX 2025發表主題：恩智浦半導 體邊緣人工智慧：創造自主未來

外貿協會8日宣布邀請恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題，在COMP...

川普對等關稅 研華：已分散市場及製造 目前未受影響

研華（2395）公司資深協理林美真8日表示，美國總統川普宣布實施對等關稅，給企業的啟示是要分散市場。

穎崴3月營收月減二成 首季仍創單季新高

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴公告3月自結營收，單月合併營收達7.22億元，較上月減少20.44%，較去年同期增加8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。