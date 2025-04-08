關稅風暴重挫全球股市 面板業喊檢討產業政策

關稅風暴重挫全球股市，友達（2409）及群創（3481）總經理柯富仁、楊柱祥昨（7）日坦言，台灣被課32%關稅令人錯愕，品牌客戶大多尚未弄清稅率究竟多少，「目前並沒有暫停出貨狀況。」

柯富仁及楊柱祥昨天分別以台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長及副理事長身分，出席Touch Taiwan 2025展前記者會。柯富仁指出，供應商現在完全摸不著關稅頭緒，沒辦法第一時間反映，只能先密切觀察。楊柱祥則建言，面對美國對等關稅大挑戰，也是政府重新檢討產業政策的好時機，不要只偏重半導體。

柯富仁表示，顯示器產業屬於上下游關係，面對關稅的衝擊，從終端產品被課稅，到溯及上游將難以避免。面板是零組件，被直接課稅的影響不大，也很少直接運送面板赴美國，大多是在他國製造成終端產品才輸美。

楊柱祥估計，至少要一個月到一季情況才會比較明朗，終端產品漲價趨勢恐怕是難以避免，對面板業衝擊多大？他說：「現在問客戶也答不出來」。

柯富仁強調，供應鏈調整至少需要8至12個月，現在談赴美生產其實已太晚。然而美國加徵關稅的執行細節尚待近日公布，其中仍有討論空間，個別產業的實際關稅也有可能生變。柯富仁指出，當關稅開徵後產品漲價，大家最擔心的是終端市場需求受到影響。他認為，只有持續創新讓消費者認為值得購買，才能再次帶動消費回流，而這也是讓品牌、客戶重新取得定價的機會。

楊柱祥表示，面板業對美國而言不是競爭對手，更不是威脅，卻可讓美國產業加分且互補，不該對面板業加稅。不過，塞翁失馬，焉知非福。政府長期政策偏向扶植半導體產業，造成更大逆差，面板產業、傳統產業卻得共同應對32％關稅衝擊，希望政府制定更健全、更有韌性的長期政策目標。