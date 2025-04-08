關稅風暴重挫全球股市 面板業喊檢討產業政策
關稅風暴重挫全球股市，友達（2409）及群創（3481）總經理柯富仁、楊柱祥昨（7）日坦言，台灣被課32%關稅令人錯愕，品牌客戶大多尚未弄清稅率究竟多少，「目前並沒有暫停出貨狀況。」
柯富仁及楊柱祥昨天分別以台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長及副理事長身分，出席Touch Taiwan 2025展前記者會。柯富仁指出，供應商現在完全摸不著關稅頭緒，沒辦法第一時間反映，只能先密切觀察。楊柱祥則建言，面對美國對等關稅大挑戰，也是政府重新檢討產業政策的好時機，不要只偏重半導體。
柯富仁表示，顯示器產業屬於上下游關係，面對關稅的衝擊，從終端產品被課稅，到溯及上游將難以避免。面板是零組件，被直接課稅的影響不大，也很少直接運送面板赴美國，大多是在他國製造成終端產品才輸美。
楊柱祥估計，至少要一個月到一季情況才會比較明朗，終端產品漲價趨勢恐怕是難以避免，對面板業衝擊多大？他說：「現在問客戶也答不出來」。
柯富仁強調，供應鏈調整至少需要8至12個月，現在談赴美生產其實已太晚。然而美國加徵關稅的執行細節尚待近日公布，其中仍有討論空間，個別產業的實際關稅也有可能生變。柯富仁指出，當關稅開徵後產品漲價，大家最擔心的是終端市場需求受到影響。他認為，只有持續創新讓消費者認為值得購買，才能再次帶動消費回流，而這也是讓品牌、客戶重新取得定價的機會。
楊柱祥表示，面板業對美國而言不是競爭對手，更不是威脅，卻可讓美國產業加分且互補，不該對面板業加稅。不過，塞翁失馬，焉知非福。政府長期政策偏向扶植半導體產業，造成更大逆差，面板產業、傳統產業卻得共同應對32％關稅衝擊，希望政府制定更健全、更有韌性的長期政策目標。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本開箱！Switch 2搶先開箱試玩 瑪利歐賽車世界全新生存戰、薩爾達畫質大躍進
📢 Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝原因
📢 LINE免費貼圖3款！瑞秋廖「厭世」圖超好用 加碼隱藏版玩具總動員
📢 「吉卜力」AI圖生成指令教學來了 看膩了也能變日漫美少女戰士風格
📢 Switch 2來了大升級！4K畫質、新增語音聊天室、Joy-Con 2還能當滑鼠
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言