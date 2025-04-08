集邦：監視器品牌暫停拉貨 NB客戶搶在9日加稅前空運出貨

美國總統川普對等關稅風暴席捲全球，集邦科技（TrendForce）昨（7）日表示，4月2日美國公布對等關稅後，已有部分監視器品牌客戶暫停拉貨、NB客戶則搶在4月9日加稅前空運出貨。

TrendForce研究副總范博毓表示，關稅對供應鏈造成衝擊，短期內對面板價格會造成影響，電視面板報價終止今年首季的漲勢，全面轉為持平。

范博毓指出，4月電視面板需求走弱的雜音逐漸發酵，品牌手中的庫存水位持續增加，面板廠也意識到需求開始鬆動的風險，雖然有計劃再次以調節產能來維穩供需狀況，但截至目前為止，稼動率未見明顯修正。

此外，4月2日美國正式宣布對等關稅措施，對供應鏈造成極大衝擊。雖然短期間尚未對面板價格造成影響，但是仍不排除在關稅政策方向沒有轉變下，逐漸影響到面板需求，進而影響到後續面板價格走勢。以4月的電視面板價格來看，預期將全面持平。

監視器面板4月仍能維持3月的動能，面板價格延續上漲趨勢，面板廠仍希望透過這一波的需求增強，持續改善虧損。

然而4月2日對等關稅措施宣布後，已有部分品牌客戶開始針對整機成品暫停拉貨，是否開始影響對面板需求與價格趨勢，仍待觀察。

估計4月監視器面板價格，Open Cell面板預計上漲0.3美元，面板模組中，21.5吋FHD預計上漲0.2美元，23.8吋FHD預計上漲0.3美元，27吋FHD預計上漲0.2美元。

至於NB面板在對等關稅措施實施後，品牌客戶對後續展望混沌不明狀況下，僅能在4月9日關稅生效前加強透過空運出貨。

范博毓指出，4月9日後需求可能出現下修風險，進而影響到對面板的需求。由於後續發展不確定性高，面板廠目前對面板價格想法偏觀望，後續走勢仍視需求變化而定。4月NB面板價格，估全面持平。