川普政府發動關稅戰…半導體衝擊 延後一季浮現

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美國川普政府發動關稅戰，半導體雖暫時豁免，但仍衝擊市場信心，台積電（2330）、聯發科（2454）等指標股昨（7）日開盤跳空跌停。

研究機構Counterpoint Research分析師團隊昨天發布川普關稅戰對半導體業影響報告，預期對產業影響可能延後一季、約在下半年開始浮現。

該機構分析，雖然半導體目前未被列入川普關稅加徵項目，但作為智慧手機等產品的上游關鍵，供應鏈一旦受擾，仍將間接受創。印度積極爭取成為全球半導體新樞紐，許多企業已啟動在地投資布局。

不過，建廠周期長、資金與技術門檻高，短期成效仍待觀察。

談到關稅戰對半導體產業的衝擊，Counterpoint Research研究副總裁Peter Richardson表示，半導體產業衝擊可能延後一季浮現，取決於目前庫存水位。

此外，由於大陸祭出反制措施，半導體領域也可能再受波及，Counterpoint Research研究總監 Bob O’Brien提到，英特爾已因PC市場低迷面臨挑戰，若再受中國大陸報復性關稅打擊，可能被迫讓出部分市占。

PC品牌則可能轉向使用不在美國生產的超微（AMD） 或高通晶片。

對消費者而言，該機構分析，全球供應鏈進入不確定新常態。從消費性電子如iPhone，到SUV汽車售價全面上調恐難避免。

對科技與汽車企業高層來說，短期波動勢不可免，唯有持續聚焦創新、發展ADAS、自駕車與次世代晶片技術，才能於長期競局中勝出。

對政策制定者而言，關稅或許是一種談判工具，但從經濟永續性角度看，通膨壓力恐迫使政策短期內修正。

Counterpoint Research認為，此輪關稅政策無論是短期談判策略或長期保護主義的延伸，其最終成效仍需幾個月才能見分曉，但對全球貿易與科技產業的深遠影響已逐步浮現。

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