聯發科非手機應用再出擊 聚焦邊緣AI能力

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
晶片大廠聯發科。聯合報系資料照
晶片大廠聯發科。聯合報系資料照

晶片大廠聯發科（2454）除了手機晶片之外，在非手機應用領域也持續推出新品。聯發科昨（7）日宣布，推出其首款以3奈米製程打造的Chromebook處理器Kompanio Ultra，搶攻高效能AI Chromebook商機，標榜可以50 TOPS的AI處理效能，於裝置端實現生成式AI體驗。

聯發科指出，Kompanio Ultra可為最新Chromebook Plus帶來極佳的邊緣AI能力、卓越的運算效能，與業界領先的能效。

聯發科客戶運算事業部總經理亞當‧ 金（Adam King）表示，Kompanio Ultra充分展現聯發科多年來致力於突破行動運算效能與效率的承諾。聯發科與Google密切合作，確保最新的Chromebook Plus享有新一代邊緣AI能力、卓越的每瓦效能及沉浸式多媒體功能。

產品規格方面，Kompanio Ultra內建聯發科第八代NPU，強調可於裝置端離線提供快速、安全、高效率的AI運算處理能力，且採用全大核CPU架構，並包含最高頻率達3.62GHz的Arm Cortex-X925處理器，具備優異的多任務處理能力。聯發科提到，搭載Kompanio Ultra的Chromebook預計將於未來幾個月內上市。

每年約有20億台內建聯發科晶片的終端產品在全球上市。目前聯發科的應用布局領域包括智慧型手機、智慧電視、語音助理裝置、Arm架構Chromebook、Android平板電腦等，還有Wi-Fi、智慧車載相關解決方案。

除Chromebook外，聯發科在PC領域的布局也愈來愈進階，AI晶片霸主輝達日前宣布推出個人AI超級電腦，其中一款是搭載Grace Blackwell平台的DGX個人AI超級電腦DGX Spark，標榜是世界上最小的AI超級電腦。

AI Chromebook 聯發科

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