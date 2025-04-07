普萊德營收／3月1.79億元 同期新高
普萊德科技（6263）公佈2025年3月自結合併營收為1.79億元，月增12.7%，年增12.93%，累計第1季營收4.58億元，季減7.8%，較去年同期成長7.64%，單月及前三月都創歷年同期新高。
普萊德表示，前瞻各國政府與電信業者加速光纖與無線網路建設，以推動智慧城市、AI應用及工業物聯網建設，普萊德新推出10G PON 被動光纖網路設備系列 與Wi-Fi 7 無線雙頻基地台，搭載最新有線和無線通訊技術，驅動高速網路升級。
此外，普萊德表示，10G PON 被動光纖網路設備系列包含從電信CO端、使用者CPE端以及ONU無線路由器，提供高效對稱10Gbps光纖傳輸能力，高頻寬低延遲的特性，加速FTTx 建設，讓電信業者效率化升級現有光纖網路，家庭寬頻、企業專網、IoT佈建更為簡易。
搭上無線網路升級熱潮，普萊德指出，Wi-Fi 7 無線雙頻基地台相容最新IEEE 802.11be無線標準，傳輸效能較Wi-Fi 6提升4倍，支援802.3at PoE+ 標準與WPA3加密，適用4K/8K串流、雲端運算、AR/VR應用，在企業、醫療、智慧工廠及大型公共場域皆可靈活部署。管理者更可透過普萊德專利雲端化管理CloudViewerPro app或中央網管平台UNI-NMS直接控管網域內所有無線基地台，線上即時掌握使用狀況與進行必要設定，提升網路效能。
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