集邦：4月上旬電視面板報價止漲 監視器面板小漲
集邦科技（TrendForce）7日公布4月上旬面板價格，集邦科技研究副總范博毓表示，關稅對供應鏈造成衝擊，短期內對面板價格會造成影響，電視面板報價止漲；監視器面板價格小漲。
范博毓表示，進入4月份後，TV面板需求走弱的雜音逐漸發酵，品牌手中的庫存水位持續增加之下，面板廠也意識到需求開始鬆動的風險，雖然有計畫再次以調節產能來維穩供需狀況，但截至目前為止，稼動率仍暫時沒有看到明顯修正。此外，4月2日美國正式宣布對等關稅措施，對供應鏈造成極大的衝擊，雖然短期間尚未對面板價格造成影響，但是仍不排除在關稅政策方向沒有轉變之下，逐漸影響到面板需求，進而影響到後續面板價格走勢。以4月份的電視面板價格來看，目前預期將全面持平態勢。
至於監視器面板在4月份仍維持3月份動能，面板價格延續上漲趨勢，面板廠仍希望透過這一波的需求增強，持續改善虧損的狀況。不過4月2日對等關稅措施宣布後，部分品牌客戶開始針對整機成品暫停拉貨，是否會開始影響到對面板需求與價格的趨勢，仍待觀察。以4月份的MNT面板價格來看，Open Cell面板預計上漲0.3美元，面板模組中，21.5吋FHD預計上漲0.2美元，23.8吋FHD預計上漲0.3美元，27吋FHD預計上漲0.2美元。
他指出，NB面板4月後，因為對等關稅措施實施後，品牌客戶對後續展望混沌不明狀況下，僅能在4月9日關稅生效前加強透過空運出貨，但4月9日後整體需求可能會出現下修的風險，進而影響到對面板的需求。在後續發展不確定性高之下，面板廠目前對面板價格的想法較偏觀望，後續走勢仍須看需求變化而定。以4月份的NB面板價格來看，目前預估仍維持全面持平態勢。
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