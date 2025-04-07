群創勇奪Touch Taiwan卓越技術與場域智慧應用三大殊榮

群創（3481）光電再次展現前瞻顯示技術實力，在數百件參賽作品中，以「MicroLED鏡面顯示器」勇奪2025顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Award 2025）之卓越技術獎，以「13.3吋液晶電子紙顯示器」摘下傑出產品獎，彰顯其在次世代顯示技術領域的領導地位。此外，群創在智慧場域應用方面也持續發揮影響力，「13.3吋裸視3D智慧診療平台」榮獲SDAA 2025智慧顯示應用大賞智慧醫療獎，展現群創在智慧醫療解決方案上的深耕成果。群創光電總經理楊柱祥表示，此次由台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）頒發的顯示器產業奧斯卡獎，群創不僅引領顯示技術發展，更在智慧醫療、智慧城市、零售應用等多領域持續推動顯示技術的落地應用，未來將持續深化技術佈局，打造更多前瞻解決方案。

GPA Award卓越技術獎 – MicroLED鏡面顯示器

近年來，隨著智慧座艙技術的快速發展，鏡面顯示器在汽車內部的應用也日益受到關注。鏡面顯示器不僅提升了車輛的美觀性，還整合了多種功能，為駕駛者和乘客提供更直觀的資訊顯示和娛樂體驗。

根據Precedence Research研調資料指出，全球汽車智慧座艙市場在2022年的規模約為305億美元，預計到2030年將增長至723億美元，年均複合成長率（CAGR）達11.7%。 此外，汽車智慧顯示器市場在2024年的規模約為130.4億美元，預計到2034年將達到202.5億美元，CAGR為4.5%。隨著消費者對車載資訊娛樂系統和先進駕駛輔助系統需求的增加，鏡面顯示器在智慧座艙內的應用前景廣闊，市場規模預計將持續擴大。

群創光電MicroLED鏡面顯示器融合先進MicroLED技術、高反射材料與工匠級智慧鏡面設計，展現卓越性能。該顯示器擁有3600 nits高亮度、>95%高透光性，以及>86%高反射率特性，即便在強光環境下，仍能維持清晰鮮明的鏡面顯示效果，為使用者帶來震撼的視覺體驗。

群創鏡面顯示創新工藝設計使其在開機時呈現高清動態影像，關機後則完美隱藏於鏡面之中，結合時尚美學與科技應用，實現無縫融合的顯示體驗。這項技術將廣泛應用於智慧座艙，包括智慧車內後視鏡與數位儀表板，進一步提升駕駛體驗與行車安全。

此外，群創MicroLED鏡面顯示器亦拓展至多元創新應用，例如AI智慧助理、美妝魔鏡、AI互動導購鏡、智慧健身鏡與全方位健康監測顯示，展現其在智慧生活領域的巨大潛力，進一步加速MicroLED鏡面顯示技術的市場滲透與發展。

GPA Award 傑出產品獎– 13.3吋液晶電子紙顯示器（InnoPaper）

根據 Global Info Research 的市場調查，2024 年全球彩色電子紙顯示器市場規模約為 12.15 億美元，預計到 2031 年將成長至 30.34 億美元，年均複合成長率達 14.1%，呈現雙位數增長。

順應環保永續趨勢，群創光電攜手富動科技研發13.3 吋 InnoPaper 液晶電子紙，業界首創「真 Software TCON 解決方案」，具備高反射率、高色彩飽和度、低功耗、無有害藍光、具護眼等優勢，並支援廣溫應用，顯著降低硬體物料與 IC 開發成本，加速產品上市。Software TCON 透過軟體演算法讓系統無需依賴特定 TCON 晶片，減少對特定IC的依賴，也能實現高效能的影像處理與顯示控制，提升競爭力。此外，其護眼前光全貼合技術提供更舒適的閱讀體驗，溫度補償機制確保各種環境下的穩定顯示效果。整合 CMS 內容管理系統，可遠端管理 1 至 1000 台數位電子看板，大幅提升應用靈活性。

透過液晶技術，群創 InnoPaper 液晶電子紙打造出可取代傳統 A4 紙張的創新顯示方案，廣泛應用於智慧教育、智慧零售、智慧交通、智慧醫療 等多元場域，為數位永續發展帶來全新可能。

SDAA智慧醫療獎 – 裸眼3D醫療行動診療平台

電腦斷層（CT）與核磁共振（MRI）所拍攝的立體影像，過去必須依賴放射科醫師手動構建 3D 造影成像，通常需要數日時間。如今，群創光電突破性地研發出 AI影像分割平台，並運用獨家演算法大幅提升 AI 模型的訓練效率。該平台可在短短五分鐘內重建肺部 3D 模型，並在腦部與脊椎外科影像建模中，準確度高達 85% 至 90%，有效滿足各種人體器官影像分割的需求。

針對遠距醫療、術前評估、術中導航及醫病解說的日益需求，群創光電推出的 裸眼3D智慧診療平台 完美融合了 PACS/HIS 系統，並以 13.3 吋裸眼3D 顯示實現即時 3D 器官建模。該平台支持單人眼球追蹤與觸控操作，為醫師提供高度直觀的互動界面，並可支援遠距醫療中的行動問診。無縫串接的醫療資訊系統，提升了醫病之間的溝通效率，並在手術規劃過程中，提供了更加精確的數據支援，為醫療行業帶來革命性的提升。