友達橫掃六項顯示大獎 顯示技術、智慧移動及醫療解決方案應用卓越

友達（2409）在顯示科技、智慧移動、垂直場域三大營運支柱布局下，持續推升顯示技術創新，並實現應用落地，致力打造多元場域解決方案，成果橫掃2025顯示器元件產品技術獎（GPA 2025）及2025智慧顯示應用大賞（SDAA 2025）共六項榮譽。在元件產品技術獎，全球最大(*)單片尺寸42吋Micro LED顯示器獲得卓越技術獎，AIC-151MP面形輝色度量測儀獲得設備及零組件類傑出產品獎，16吋超高色域車載中控獲得面板模組類傑出產品獎；在智慧顯示應用大賞，智慧座艙中的47.5吋無界透明顯示介面與14.3吋多變形態中控顯示獲得智慧移動獎，智慧牙科比色解決方案則獲得智慧醫療獎。

「Gold Panel Awards 2025顯示器元件產品技術獎(GPA 2025)」及「Smart Display Application Awards 2025智慧顯示應用大賞(SDAA 2025)」獎項，由台灣顯示器產業聯合總會（Taiwan Display Union Association, TDUA）主辦，以蓬勃台灣的顯示器產業發展及強化台灣於全世界的競爭力為目標，表揚具有創新技術與市場優勢產品之顯示器產業廠商，以期鼓勵產業不斷追求技術創新及掌握未來商機。

顯示科技：Micro LED尺寸顛覆性進展、先進顯示量測推進行業技術升級

友達在「顯示科技」領域獲元件獎之肯定包含：全球最大(*)單片尺寸42吋Micro LED顯示器獲得卓越技術獎，友達自主開發主動驅動面板技術點亮超微MicroLED，不僅展現MicroLED卓越的原生色彩，同時也賦予LED顯示面板絕妙的穿透特性，透過專屬打造的全球最高世代4.5代MicroLED Display生產線，一條龍完成驅動基板、巨量轉移、精細塗佈到系統組裝，將超大尺寸無邊界顯示單元進行無縫拼接延伸，在商業展示、藝文展演、公共資訊系統等各式場域中跨越傳統舊視限，重新定義空間與視野。

友達AIC-151MP面形輝色度量測儀則獲得設備及零組件類傑出產品獎，其採用非接觸式量測技術，擁有1.51億像素高解析度，並結合電子致冷式CMOS技術、精密光學元件及電路設計，提供準確、快速且高度重複的量測結果，且量測結果與人眼視覺感受高度接近，可應用於各類顯示器色度、亮度、對比度、均勻度及相關色溫等參數的量測與檢測，有效滿足未來顯示設備市場的自動光學量檢測方案多樣化，及Micro LED等先進顯示器設備量測需求之精密度、速度與良率，推進顯示技術發展。

智慧移動：最佳人機互動介面提升智慧座艙設計美學、行車安全

在「智慧移動」領域，友達16吋超高色域車載中控獲得元件獎之面板模組類傑出產品獎，將Mini LED先進顯示技術導入智慧座艙設計，並首次在車載領域採用藍光COB（LED chip-on-board），並搭載量子點(Quantum Dot)膜解決方案實現NTSC 110%及以上的廣色域優異表現，及光色感應的車載中控顯示系統，打造高解析度、高亮度、高色域畫質的車用顯示器，輕薄設計能與車艙內裝完美融合，創造高度美學，滿足更直覺與便利的駕駛體驗。

同時，在友達新一代智慧座艙Smart Cockpit 2025的創新顯示應用中，兩項產品獲得SDAA 智慧顯示應用大賞的智慧移動獎殊榮。其中，47.5吋無界透明顯示介面利用Micro LED顯示技術，實現高穿透、高亮度、高對比度、高解析度及無邊框設計等優異特性，透過連動控制，將儀表板、中控及副駕顯示一體式全景呈現，實現大尺寸柱對柱透明車用創新設計，提供清晰穿透視野，即時顯示車輛狀態和導航路況資訊，賦予個性化設定與駕駛安全警示等加值服務。

當前車載顯示器正逐步取代傳統按鈕式人機介面，不僅提供更豐富的行車資訊和現代化的設計，也為駕駛者帶來全新的操作體驗。為進一步提升行車安全，友達攜手BHTC開發14.3吋多變形態中控顯示，採用高亮度、高拉伸性的Micro LED面板，結合矩陣按鍵與智能人機介面演算法，平時常態顯示為平面，進行操作時則動態隆起成3D按鈕，並在觸控時以震動回饋，提升人機互動流暢度，強化行駛安全。

垂直場域：智慧牙科比色解決方案 提升義齒製作品質與溝通效率

友達以專業醫療顯示技術為核心，集結旗下子公司達擎開發「智慧牙科比色解決方案」獲得智慧顯示應用大賞之智慧醫療獎。為改善牙醫與牙技端在義齒影像傳輸、管理及溝通上的落差，達擎的智慧牙科比色解決方案，透過獨家的色彩還原運算，結合AI技術辨識灰卡、色彩回歸分析與校正，以搭載友達A.R.T. 先進抗反光技術(Advanced Reflectionless Technology)的顯示器，擬真還原影像，跨場域呈現牙齒真實色彩及一致性，提升假牙製作效率並大幅降低重製率，增加醫療滿意度。此方案有助於簡化比色流程，已獲得多項專利肯定，擁有豐富導入實績，期望加速推動牙科產業數位轉型。