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元太打造首款寬溫全彩電子紙 E Ink Marquee™下周首度亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
E Ink Marquee 採用全新四色粒子顯示系統，展現更鮮明的色彩效果，並支援寬溫操作範圍。元太／提供
E Ink Marquee 採用全新四色粒子顯示系統，展現更鮮明的色彩效果，並支援寬溫操作範圍。元太／提供

全球電子紙領導廠商元太（8069）科技（E Ink）7日宣布，其全新突破性全彩電子紙技術— E Ink Marquee™，將於 Touch Taiwan 2025 展會上首度亮相。E Ink Marquee 採用全新四色粒子顯示系統，展現更鮮明的色彩效果，並支援寬溫操作範圍，專為戶外及數位家外廣告（DOOH）看板應用而設計。

E Ink Marquee 具備優異的能源效率與熱效能，相較於傳統 LCD 或 LED 顯示器，可於無需冷卻系統的情況下運作，大幅降低系統成本，為戶外場域提供更具效益的顯示解決方案。其可無縫切換畫面的特性，亦大幅提升互動式街頭裝置、動態廣告平台等應用的靈活性，進一步滿足品牌行銷整合與程式化廣告需求。規格支援 -20°C 至 65°C 的操作環境，開發目標為最大可達 75 吋，畫面更新時間介於 5 至 7 秒之間。

「元太科技的未來將因 E Ink Marquee 的創新而更加繽紛。E Ink Marquee 將成為公司未來發展的關鍵支柱，帶領顯示技術邁向全新世代。」元太科技董事長李政昊表示，「這項技術延續元太自 1997 年以來在電子紙領域的深厚研發實力，開啟令人振奮的新篇章。我們期待 Marquee 將重新定義數位顯示產業，也改寫大眾對電子紙的想像。」

雖然 E Ink Marquee 仍處於技術開發階段，元太科技將於 Touch Taiwan 2025 現場首度展示這項創新成果，並提供業界預見電子紙未來趨勢的重要機會。誠摯邀請各界於 4 月 16 日至 18 日 蒞臨台北南港展覽館 L717 攤位，親身體驗元太的最新技術展示。E Ink Marquee 亦將於 5 月 13 日至 15 日 於美國加州聖荷西舉辦的 Display Week 展出。

E Ink元太科技的電子紙技術具備低功耗與反射式的特性，相較於紙張與傳統LCD 顯示器，可大幅降低能源消耗與碳排放。採用太陽能供電的電子紙顯示器可完全依賴再生能源運作，成為淨零碳排倡議的理想解決方案。

透過元太科技特有的P·ESG框架，元太科技以核心能力，作為提供給環境問題的解決方案，加速綠色轉型。根據富時羅素（FTSE Russell）的評估，E Ink 99.9% 的產品營收，來自於綠色產品，此外，信用評級機構穆迪（Moody's Ratings）亦肯定元太科技的綠色貸款，符合綠色貸款原則 》，並評定了優秀（SQS2 Very Good）的永續發展分數。這些成就彰顯了元太科技在環境永續發展方面的卓越表現，並符合國際標準。

元太科技的全新突破性全彩電子紙技術 E Ink Marquee™，將於 Touch Taiwan 2025 展會上首度亮相。元太／提供
元太科技的全新突破性全彩電子紙技術 E Ink Marquee™，將於 Touch Taiwan 2025 展會上首度亮相。元太／提供

元太 電子紙 顯示器

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