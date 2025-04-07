Touch Taiwan 2025系列展聚焦電子紙、PLP面板級封裝 16日登場

年度科技盛會 Touch Taiwan 2025 系列展將於4月16日至18日盛大開展，今年展覽全面升級，聚焦電子紙應用、PLP封裝技術及AI應用，展現產業最新脈動。2025年以 「Forward Together」為主軸，串聯三大品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」，集結日、美、法等10國家328家指標廠商，使用920個攤位，攤位規模較去年成長10%。

首度打造電子紙專區全球供應鏈齊聚

今年首度打造「電子紙專區」，集結全球電子紙產業上中下游供應鏈，完整呈現電子紙技術最新技術、應用與解決方案。展區匯聚包括元太科技（8069）等39家全球指標性電子紙生態圈夥伴，來自TFT背板、電子紙模組、零售系統整合、大尺寸看板整合、IC設計等業者，完整展現多元創新技術，帶來低碳、節能的電子紙解決方案。

2025「電子紙專區」，將是全球電子紙產業鏈交流合作的重要平台，帶領產業邁向智慧永續新時代。因應全球朝向智慧與永續發展的趨勢，展期第二天特別舉辦「2025電子紙產業生態發展論壇」，由電子紙產業聯盟與台灣顯示器產業聯合總會聯合主辦，邀請電子紙產業鏈的指標性廠商，發表近20場次，深入解析全球電子紙產業最新發展及戰略布局、大中小尺寸電子紙應用、TFT背板於電子紙應用新技術，與IC設計解決方案，全面剖析電子紙產業未來市場趨勢、機會與挑戰。

PLP面板級封裝需求爆發 專區首度登場亮相

全球半導體產業聚焦先進封裝技術，同期展覽「電子生產製造設備展」首度新增「PLP面板級封裝專區」，聚焦先進封裝技術-PLP（Panel Level Packaging）面板級封裝，展示項目包括蝕刻/雷射/電鍍設備、設備系統整合、重佈線技術、切割機、RDL設備、濕製程設備、暫時鍵合機、點膠設備、揀晶/固晶設備、TGV/玻璃基板、PLP搬運盒與搬運設備等，吸引眾多產業供應商前來展示，包括迅得（6438）、家登（3680）、大銀微系統（4576）、由田（3455）、東捷（8064）、志聖（2467）、均豪（5443）、均華（6640）、帆宣、群翊、亞智、鈦昇、大量、海德漢、中勤實業、致茂電子、達興、嘉寶、大塚、辛耘、德芮達、兆陽、新光網、億昇幫浦、安碩數位、翔緯光電、恩馳、勤友光電、馗鼎奈米、科嶠、工業技術研究院等材料、設備與技術解決方案的頂尖廠商。

此外，「電子生產製造設備展」也集結電子製造關鍵設備與技術供應商參展，包括中國砂輪、新代科技、聯達自動化、正鉑雷射、易格斯（igus）、全鑫精密、希馬科技、元捷應用及金屬工業研究發展中心等廠商，集結供應鏈實力，共同推動台灣電子設備與先進封裝技術邁向國際舞台。

探索PLP市場、基板、材料、搬運、TGV等先進技術新紀元

展覽三天舉辦一系列「PLP面板級封裝論壇」將針對全球市場的發展趨勢與潛力、TGV技術、基板材料與製造技術、金屬化關鍵技術及搬運技術等挑戰，分享最新解決方案，助力台灣在半導體與電子設備領域的全球競爭力。論壇吸引來自AI應用大廠、半導體與封裝測試、面板及IC載板等相關廠商共襄盛舉，邀請超過50位國內外業界指標性廠商，包括AMD、Applied Materials、Coherent、Corning、SCHOTT、SCREEN、USHIO、日月光（3711）、矽品、鴻海研究院、群創光電（3481）、力成（6239）、友威（3580）、欣興電子（3037）等國際重量級講師同台，帶來第一手市場觀點與前瞻技術分享，攜手加速PLP面板級封裝技術發展與應用，開拓多元客群，創造合作新契機。

Micro LED技術再突破 鎖定高附加價值市場

隨著Micro LED技術成熟度再提升，這幾年從面板、材料到設備全面加速創新技術落地，推動整體產業鏈在台量產投資，讓台灣成為全球Micro LED產業重要基地，建構出完整的供應生態系。今年Touch Taiwan展會上，可以看到更多Micro LED高端電視、車用顯示與AR裝置等應用產品與解決方案，展出廠商包括友達（2409）、群創、富采集團、錼創、漢民、AGC、SMARTKEM、COHERENT、台灣信越、晶彩科技（3535）、群燿光學、基恩斯、宏惠光電、瑞利光及法國館Aledia、Nanomade、SOLNIL SAS、SET Corporation S.A.、UBIK等眾多廠商參與，顯示Micro LED市場熱度持續備受關注；同期舉辦「國際Micro/Mini LED Display 高峰論壇」邀到海內外在Micro LED領域上指標性廠商前來分享Micro LED 在量產上的技術突破以及未來創新產品應用，包括友達、群創、錼創、Advantest、Omdia、 InZiv、 Veeco、Adeia、富采集團及Aledia 等。

同期30場論壇聚焦顯示應用、半導體與AI 開啟產業合作新契機

展覽期間，指標性廠商還包括康寧、默克、誠美（4960）、明基材（8215）及台達電（2308）等企業也將共襄盛舉，打造全方位技術與應用的交流平台。Touch Taiwan 2025 系列展三天舉辦近 30 場國際論壇，邀請近 200 位海內外業界專家，主題涵蓋從「顯示應用」、「電子紙」、「Micro LED」、「AI」、「PLP 面板級封裝」、「化合物半導體到矽光子應用領域」到「異質整合 CPO 關鍵技術」等多元主題，攜手廠商開拓多元客群，創造合作新契機。

這次論壇 Keynote 匯聚全球顯示領域的專家與產業領袖，包括中佛羅里達大學吳詩聰教授、群創光電、友達光電、元太科技、應用材料、默克以及 Smartkem 等代表性產業大咖，分享最新技術突破與市場趨勢，並探討顯示科技如何推動新興應用、提升用戶體驗，開創更具智慧與永續發展的未來。