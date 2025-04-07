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開第一槍！川普關稅考驗企業 耕興下修展望但獲美企急單

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
耕興今日進一步更新2025年營運展望。記者尹慧中攝影
耕興今日進一步更新2025年營運展望。記者尹慧中攝影

美國總統川普發動全球關稅戰並已喊出加稅，其中對台灣關稅至少加32%，引發市場關注川普關稅衝擊企業展望，憂心展望下修風險。對此，網通檢測龍頭廠耕興（6146）7日坦言，正評估衝擊，預期短期內產業應都採保守觀望態度，恐有齊頭下修風險，但近期也有接到美國企業客戶通知直接要在美國當地測試，預期此趨勢會持續增加。

耕興8日受邀產業論壇將進一步釋出展望，不過近期外部環境出現重大變化，美國總統川普喊出對等關稅，宣布自2025年4月9日起，對多數主要貿易夥伴加徵10%起跳的關稅，其中對台灣實施32%的對等高關稅，大幅度超越市場預期。

耕興今日坦言，「現在在評估美國對等關稅對我們的衝擊，是否會造成客戶修正產品銷售至美國的機種數量，但短期內所有產業應該都採保守觀望態度，並且大家同時都在釐清哪些項目可以落入20%美國製造關稅豁免產品項目裡，但不管多或少，一定會帶來影響。」

耕興先前已說，2025年目標是獲利成長大於營收，美國市場會是主要動能之一，包含5G網通以及企業網路更新等需求。

耕興先前說，隨著4G轉向5G測試單價提高，大陸5G檢測廠商持續整合，台灣僅耕興與SGS有新5G測試能力。

耕興本身已布局美國市場多年，2019年剛投入成本較高，隔年就開始賺錢，先前美國實驗室已持續穩定獲利，公司觀察後續美國製造與實驗室認證的安全規範訂單可能變多，惟後續也需觀察各大終端客戶研發投資美國的增加速度以及全球經濟景氣受影響程度，但預計美國實驗室將因應需求成長擴充。

5G 美國 關稅

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