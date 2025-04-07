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聯發科推出首款3奈米 Chromebook 處理器 樹立里程碑

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠聯發科（2454）7日宣布，推出其首款以3奈米製程打造的Chromebook處理器Kompanio Ultra，標榜為高效能AI Chromebook樹立最新里程碑，可以50 TOPS的AI處理效能，於裝置端實現生成式AI體驗。

聯發科指出，Kompanio Ultra可為最新Chromebook Plus帶來極佳的邊緣AI能力、卓越的運算效能，與業界領先的能效。

聯發科客戶運算事業部總經理Adam King表示，Kompanio Ultra充分展現該公司多年來致力於突破行動運算效能與效率的承諾。該公司與Google密切合作，確保最新的Chromebook Plus享有新一代邊緣AI能力、卓越的每瓦效能，以及沉浸式多媒體功能。

Kompanio Ultra內建聯發科第八代NPU，可於裝置端離線提供快速、安全、高效率的AI運算處理能力，且採用全大核CPU架構並包含最高頻率達3.62GHz的Arm Cortex-X925處理器，具備優異的多任務處理能力。

聯發科也提到，搭載Kompanio Ultra的Chromebook，預計將於未來幾個月內上市。

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