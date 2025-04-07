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智伸科：銷往美國比重低 區域性生產基地布局影響有限

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

智伸科（4551）7日表示，面對美國自川普總統當選以來對全球宣布之一系列關稅措施，加上近日新一輪的對等關稅政策，對公司旗下包括汽車、醫療、半導體等相關業務影響相當有限，且目前銷往美國市場的訂單也皆保持正常。

智伸科表示，目前總體營收不到2成是銷往美國市場，其中，由大陸生產製造後銷往美國市場的營收比重低。目前公司銷往美國市場中，以醫療關鍵零組件、半導體材料產品的出貨為大宗，且以台灣出口為主，而汽車產業客戶之關鍵零組件，自川普第一任當選總統以來，已與主要客戶調整降低銷往美國市場的比重至影響性甚小，目前多以歐洲市場為主，且早在先前美中貿易戰時與主要客戶完成加徵關稅部分之負擔外，更因符合美國成份而享有豁免關稅之優惠，因此，對智伸科整體營運影響相當有限。

觀察美國最新的關稅政策，有許多產業鏈、以及品牌車廠恐將受到波及，已紛紛開始尋求包括關稅轉嫁、生產基地調整、產能效率優化、成本費用撙節等應對策略。

智伸科表示，公司仍謹慎面對美國政府新關稅政策對全球供應鏈所帶來的潛在影響，並積極與主要醫療、半導體材料客戶密切溝通，不僅與主要客戶仍持續檢視加徵或豁免關稅課徵項目的細節，掌握訂單與出貨排程，並進一步與客戶協商調整成本負擔、產能配置等相關措施，同時加速在暫時豁免關稅地區的墨西哥設廠之進度，提升生產效率，以期新產能開出，有助為客戶提供更多元、更可降低關稅影響的生產基地新選擇，並降低整體經濟不確定性因素帶來的影響。

智伸科以目前在手訂單來看，對於2025年整體營運持年增率正成長的態勢深具信心。公司藉由多元產業客戶的布局，創造公司整體營運更上層樓，且助力未來3年營運長期成長無虞。

智伸科進一步表示，以汽車、醫療、電子、半導體等產業客戶的最新技術開發案來看，皆紛紛已結合AI科技技術將傳統機加工的關鍵零件模組轉型智能化，自動駕駛汽車、智慧醫療設備、AI 伺服器等的滲透率提升，皆已成為目前智伸科旗下關鍵零組件產品的出貨動能，良好的訂單能見度，將為智伸科今年整體營運帶來正面的挹注。

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