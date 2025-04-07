川普關稅半導體暫豁免？研究機構最新看法 衝擊這時浮現

美國川普政府宣布自2025年4月9日起，對多數主要貿易夥伴加徵10%關稅，個別並再額外加徵不同比率對等關稅，其中對台達32%，雖然半導體暫時豁免但仍衝擊市場信心，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等指標個股7日開盤直接亮燈跌停。Counterpoint Research分析師團隊7日提出第一時間觀察，並提及預估半導體的後續影響。

該機構分析，雖然半導體目前未被列入加徵項目，但作為智慧型手機等產品的上游關鍵，供應鏈一旦受擾仍將間接受創。印度積極爭取成為全球半導體新樞紐，許多企業已啟動在地投資布局。不過，建廠周期長、資金與技術門檻高，短期成效仍待觀察。

Counterpoint Research研究副總裁Peter Richardson 表示：「半導體產業衝擊可能延後一季浮現，取決於目前庫存水位。」

其餘受衝擊產業方面，該機構分析，汽車產業新車價格恐飆升至8,000～15,000美元，面對25%的進口關稅與後續零件課稅，新車售價將大幅上漲，消費者可能轉向二手車市場，連帶推升維修成本。歐洲、日本、韓國等主要車廠面臨極大壓力，產能與營運策略須重新調整。Counterpoint資深分析師Murtuza Ali 表示：「新車市場恐趨疲弱，對二手車銷售反倒是利多」。

該機構也分析，關稅開徵將直接推升消費性電子、汽車等核心產業的進口成本，品牌商勢必轉嫁成本至消費者端。消費支出壓縮將導致需求降溫，恐進一步波及全球科技供應鏈。Counterpoint Research資深分析師Yang Wang表示：「價格上升等於需求下降，這是最基本的經濟學原理，很難有好結果」。

目前美國並未自製智慧型手機，整體供應鏈高度依賴中國大陸、韓國、台灣、印度與越南等亞洲國家。Apple、Samsung、Google等品牌仰賴的跨國製造體系短期難以轉移至美國。除非政府提供龐大補貼並解決熟練人力不足等挑戰，否則不具成本優勢。Counterpoint Research研究副總裁Neil Shah指出：「若政策意圖是逼迫品牌商回美製造，那成本與人才問題將成為難以逾越的門檻」。

區域市場印度方面，該機構分析，若能掌握時機，有望崛起為供應鏈新勢力，長遠而言，對中國大陸與亞洲製造基地的關稅壓力，將促使全球企業加快供應鏈多元化腳步。印度若能解決資金、技術與人才三大瓶頸，有望成為半導體設計、封測乃至晶圓製造的潛力基地。Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak表示：「供應鏈重組的初步跡象已經可以看到，未來取決於印度如何整合資源、加快布局」。

最新進展方面，該機構分析，中國大陸宣布反制，全球貿易風險升高。美國公告不到24小時後，中國大陸即宣布自4月10日起對美國進口商品加徵34%關稅，並將27家美企列入限制名單，同時對七項稀土礦物實施出口管制。

Counterpoint Research資深分析師Yang Wang指出，中國大陸真正想買的產品如NVIDIA（輝達）晶片與半導體設備，美國早已禁止出口。這場博弈可能將進一步升級，造成美國本土企業與消費者雙重受害。

Counterpoint Research研究總監Bob O’Brien補充：「例如Intel已因PC市場低迷面臨挑戰，若再受中國報復性關稅打擊，可能被迫讓出部分市占。PC品牌則可能轉向使用不在美國生產的AMD或 Qualcomm 晶片。」

未來展望：全球供應鏈進入不確定新常態

對消費者而言，該機構分析，從 iPhone 到 SUV 的售價全面上調恐難避免。對科技與汽車企業高層來說，短期波動勢不可免，唯有持續聚焦創新、發展ADAS、自駕車與次世代晶片技術，才能於長期競局中勝出。

對政策制定者而言，關稅或許是一種談判工具，但從經濟永續性角度看，通膨壓力恐迫使政策短期內修正。

Counterpoint Research認為，此輪關稅政策無論是短期談判策略或長期保護主義的延伸，其最終成效仍需幾個月才能見分曉，但對全球貿易與科技產業的深遠影響已逐步浮現。